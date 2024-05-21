Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda Engelli Vatandaşlar İçin Temsili Askerlik Yemin Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda Engelli Vatandaşlar İçin Temsili Askerlik Yemin Töreni Düzenlendi

Ordu İl Jandarma Komutanlığı\'nda Engelli Vatandaşlar İçin Temsili Askerlik Yemin Töreni Düzenlendi

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 'Temsili Askerlik Yemin Töreni' düzenlendi. Törende 37 engelli genç tezkere aldı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, engelli gençlere askerlik görevini yapmanın gururunu yaşattıklarını belirtti. Engelli erler adına konuşan Gökdeniz Çaltepe ise, bir günlüğüne de olsa bu şerefli görevi yapmanın mutluluğunu ifade etti.

21.05.2024 16:16  Güncelleme: 16:19
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Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli vatandaşlar için, 'Temsili Askerlik Yemin Töreni' programı düzenlendi. Düzenlenen törende 37 engelli genç tezkere aldı.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte 37 engelli vatandaş asker olmanın heyecanını yaşadı. Törende askeri kıyafetler giyerek eğitim alan engelliler, yemin töreninin ardından bir günlük temsili asker oldu.

Töreninde konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, engelli gençlere askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak aralarında görmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade söyledi. Albay Öksüz, 185 yıldır milletin hizmetinde olan Jandarma Genel Komutanlığı saflarında temsili askerlikle hizmetini yerine getirecek gençlerin, heyecan ve coşkuyla askerlik elbiselerini giyerek, kahraman birer Mehmetçik olarak karşılarında gururla durduklarını belirtti.

"Bir günlüğüne de olsa şeref verici"

Engelli erler adına konuşan Gökdeniz Çaltepe ise, tarifi imkansız sevinç ve mutluluk içinde olduklarını söyledi. Vatani görevi sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Çaltepe, "Bizler de vatanımız için bu kutsal görevimizi yapmak, bu şerefli elbiseyi giymek isterdik. Ama bu yaşayamadığımız mutluluk ve onuru bir günlüğüne de olsa yaşamamıza imkan sağlanması bizleri ziyadesiyle mesut etti. Bu şerefli görevi yaparken şehit olan kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Şehit ailelerimize ve gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Bir günlüğüne de olsa bizlere bu şerefli görevi yapma fırsatı veren başta Jandarma Genel Komutanlığımız olmak üzere İl Jandarma Komutanlığımıza tüm engelliler adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından engelli askerlere terhis belgeleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, tören geçişinin ardından sona erdi.

Törene Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfettin Bilkay, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İdare Mahkemesi Başkanı Tayfur Sami Atılgan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Askerlik Şubesi Başkanı Per. Asb. Kd. Bçvş. Gökhan Ayhan, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Semih Gümrükçü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, daire müdürleri, jandarma personeli, vatandaşlar ve engelli bireylerin yakınları katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda Engelli Vatandaşlar İçin Temsili Askerlik Yemin Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda Engelli Vatandaşlar İçin Temsili Askerlik Yemin Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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