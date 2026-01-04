Ordu\'da engelsiz taksi, hayatları kolaylaştırıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen engelsiz taksi uygulaması, hayatı kolaylaştırıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen engelsiz taksi uygulaması, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. En temel ihtiyaçlardan biri olan ulaşıma erişimi kolaylaştıran bu uygulama, vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Vatandaşlar engelsiz taksiye Ordu Büyükşehir Belediyesini bir telefon ile arayarak ulaşabiliyorlar. Özel donanımlı araçlar sayesinde tekerlekli sandalye kullanan, yürümekte zorlanan ya da toplu taşımadan faydalanamayan engelli bireyler; hastaneye, kamu kurumlarına ve sosyal alanlara güvenle ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti tamamen ücretsiz sunarak engelli vatandaşların ve ailelerinin yükünü bir nebze olsun hafifletiyor.

Engelsiz taksi ile yalnızca mesafeler değil, engeller de ortadan kalkıyor. - ORDU