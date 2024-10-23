Ordu'da Eş Zamanlı Trafik Denetimi - Son Dakika
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Ordu'da Eş Zamanlı Trafik Denetimi

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Ordu'da motosiklet ve otomobil sürücülerine denetim yapıldı, 42 bin lira ceza kesildi.

23.10.2024 10:29
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Ordu'da motosiklet ve otomobil sürücülerine eş zamanlı denetim

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ve otomobil sürücülerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde toplamda 42 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından şehrin en işlek caddelerinde denetim gerçekleştirildi. Kaledere Mahallesi Büyük Cami Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda kask, ehliyet, tescil, abartılı egzoz gibi kontrollerini yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere 35 bin lira para cezası uyguladı.

Diğer taraftan eş zamanlı olarak Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde otomobil sürücülerine emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler yapılan denetimlerde sürücüleri tek tek kontrol ederek kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Trafikte olabilecek kazaların önüne geçmek ve bilgilendirmek amacıyla ekipler ayrıca sürücülere emniyet kemeri konusunda daha hassas davranılması gerektiğine dikkat çekti. Yaklaşık 2 saat süren emniyet kemeri denetimlerinde ise otomobil sürücülerine 7 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler, şehrin birçok noktasında eş zamanlı denetimlerin devam edeceğini ve vatandaşların can kayıplarının önüne geçilmesi için kurallara uyulmasına yönünde dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Eş Zamanlı Trafik Denetimi - Son Dakika

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