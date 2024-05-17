Ordu'da gerçeği aratmayan ortak deprem tatbikatı - Son Dakika
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Ordu'da gerçeği aratmayan ortak deprem tatbikatı

Ordu'nun Ünye ilçesinde olabilecek doğal afetlere karşı ortak deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat, 2024 yılı Hastane Afet Planı çerçevesinde muhtemel meydana gelebilecek depreme karşı personelin duyarlılığını ölçmek ve farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

17.05.2024 22:19
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Ordu'da gerçeği aratmayan ortak deprem tatbikatı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde olabilecek doğal afetlere karşı ortak deprem tatbikatı yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ortaklığında Ünye Devlet Hastanesinde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmazken, 2024 yılı Hastane Afet Planı çerçevesinde muhtemel meydana gelebilecek depreme karşı personelin duyarlılığını ölçmek ve farkındalığını artırmak ve yaşanabilecek olumsuzluklarla karşı önceden hazırlıklı olabilmek amacıyla tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği bölgede oluşan 6,4 şiddetindeki deprem nedeniyle ilk olarak tatbikatta Ünye Devlet Hastanesi Acil Durum Ekipleri tarafından durum tespiti yapıldı. Daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından afetzedelere müdahale edilerek sedyelerle hastane bahçesinde oluşturulan çadırlara taşındı. Burada müdahaleleri yapılan hastaların çevre hastanelere nakli sağlandı.

Olağanüstü hallerde emniyet, askeriye ve sağlık teşkilatı toplumda meydana gelen afet ve acil durumun oluşturduğu riskler konusunda öncelikli olarak acil eylem planlarını ortaya koyacak birimler olduğunu belirten Hastane Başhekimi Op. Dr. Ahmet Ateş, "Bugün burada olabilecek deprem riskine karşı önceden tedbir almak, ilgili birimlerimizin rol ve sorumluluklarını belirlemek adına tatbikat gerçekleştirmiş olduk. Hastanemiz Afet Planı kapsamında yapılan, deprem riskine karşı ilgili birimlerimizin olay anında nasıl davranmaları gerektiği, olay esnasında kimin, nasıl bir rol ve sorumluluk üstleneceğinin değerlendirilmesi adına yapılan bir tatbikattır. Tatbikat ile olay yerinin ve çevresinin güvenliğinin sağlanması, yaralılara müdahale edilmesi, hastaların ve personelin güvenli bir şekilde tahliyesinin sağlanması, olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalesinin yapılması ve oluşabilecek diğer zararların önlenmesi hedeflenmektedir. Bu tatbikat her ne kadar sadece bir senaryo ile gerçekleştiriliyor olsa da, tüm senaryolara hazırlıklı olunması gerektiğinin bilinci içerisinde olmalıyız. Tatbikatta görev alan hastane çalışanlarına, UMKE, 112 Acil, İtfaiye ve AFAD personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da gerçeği aratmayan ortak deprem tatbikatı - Son Dakika

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