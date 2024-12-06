Ordu'da Halk Ekmek Satışları Başladı: Fiyat 8 TL - Son Dakika
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Ordu'da Halk Ekmek Satışları Başladı: Fiyat 8 TL

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Üretim Tesisi ile 14 büfe konuşlandırdı. 9 büfede ekmek satışları başladı. Normalde 12,5 TL olan ekmek, halk ekmek büfelerinde 8 TL'den satılıyor. Vatandaşlar bu hizmetten memnun.

06.12.2024 16:03  Güncelleme: 16:08
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Ordu'da halk ekmek satışları başladı: Fiyatı 8 TL

İlde 14 büfenin konuşlandırıldığı satış noktalarından 9'unda ekmek satışı yapılıyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Üretim Tesisi faaliyete geçmesi ile birlikte satış büfelerinde ekmek satışına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Üretim Tesisi ile Altınordu, Fatsa, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerine 14 büfe konuşlandırıldı. Bu büfelerden 9'unda ise ekmek satışı başladı. İlde satışı 12,5 lira olan ekmek, halk ekmek büfelerinde 8 liradan satılıyor. Büfelerde ekmek satışları hafta içi ve cumartesi günleri 07.00-12.00 saatleri ile 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Satış büfelerinden ekmek alan vatandaşlar, Ordu için güzel ve önemli bir hizmet olduğunu söylediler. Ordu'da ekmeği 12,5 liraya alırken buradan 8 TL'den aldıklarını kaydeden vatandaşlar, "Arada bayağı fark var. Bu hizmet ile oldukça kardayız. Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Öte yandan ilçelerde henüz satışa başlamayan büfelerin pazartesi gününden itibaren satış yapmaya başlayacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Halk Ekmek Satışları Başladı: Fiyat 8 TL - Son Dakika

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