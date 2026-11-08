Ordu\'da Haşmet adlı karga, teknik serviste ustasına vida vererek yardım ediyor

Ordu'da beyaz eşya teknik servisi işleten Serdar Hekim'in yaklaşık 1,5 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği karga, tamir sırasında ustasına vida vererek yardım ediyor, karşılığında ise yiyecek alıyor.

Altınordu ilçesinde beyaz eşya teknik servisi işleten Serdar Hekim, yaklaşık 1,5 yıl önce binanın çatısından düşerek yaralanan ve martıların saldırısına uğrayan kargayı kurtardı. Kargayı tedavi ettikten sonra doğaya salmak isteyen Hekim, kuşun martıların ve sokak kedilerinin saldırısına uğraması üzerine onu iş yerinde beslemeye karar verdi.

Zamanla Hekim ile arasında dostluk oluşan karga, iş yerindeki tamiratları izliyor, ustasının istediği vidaları ağzıyla veriyor. Bazen vidaları saklayarak işini zorlaştıran karga, yardımlarının karşılığında ise haşlanmış yumurta, fındık, fıstık ve cevizle besleniyor. Hekim'in elleriyle beslediği kargayla kurduğu dostluk, iş yerine gelenlerin de ilgisini çekiyor.

"1,5 yıldır dostluğumuz devam ediyor"

"Haşmet" adını verdiği kargayla dostluklarının yaklaşık 1,5 yıldır sürdüğünü anlatan Serdar Hekim, "Haşmet 1,5 sene önce binanın çatısından düşmüştü ve martılar saldırmıştı. Ben de onu kurtardım, sonrasında kediler saldırdı ve ondan da kurtardım. O günden bu yana dostluğumuz devam ediyor. Kendisi buradan ayrılmıyor, geceleri iş yerinde kalıyor. Doğal yaşamını sürdürüp gündüzleri dolaşıyor, sabahları haşlanmış yumurtayı çok seviyor" dedi.

"İş yerinin çırağı"

Karganın kendisine yardım ederken zaman zaman işini de zorlaştırdığını belirten Hekim, "Kendisi burada bana yardımcı olduğu gibi zararı da oluyor. Vida istediğimde veriyor, kimi zaman saklıyor, sonuçta doğasında o var. Ben doğasına bırakmak istesem de gitmiyor. O burada kaldığı sürece dostluğumuz baki kalacak. Kendi isteğiyle gitmediği sürece Haşmet burada bana çıraklık yapmaya devam edebilir. Ödülü ise haşlanmış yumurta, fındık, fıstık ve ceviz. Görenler de çok seviyorlar" diye konuştu.