Ordu'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği
Ordu'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği

Ordu\'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği
07.01.2026 15:07  Güncelleme: 15:09
Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak için her gün yoğun bir çalışma yürütüyor. Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, günde bin vatandaşa ulaştırılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların sıcak yemek ihtiyaçları karşılanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Ordu'da hayata geçirilen Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nde her gün kazanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kaynıyor. Gece saatlerinde aşevinde başlayan mesai gün doğmadan son buluyor. Özenle pişirilen sıcak yemekler ekipler eşliğinde kapı kapı dolaşılarak günde bin vatandaşın sofrasına ulaştırılıyor.

Böylece kendi yemeğini yapmakta zorlanan vatandaşların günlük ihtiyacı karşılanmış oluyor. Hizmet ile özellikle evde yemek yapamayacak durumda olan hasta ve yaşlı vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor.

Her gün hanelerine getirilen sıcak yemek için teşekkür eden vatandaşlar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'den Allah razı olsun. Kendisinden çok memnunuz. Allah böyle hizmetleri başımızdan eksik etmesin. Yemeklerimiz her gün sıcak bir şekilde bizlere ulaşıyor. Karnımızda, gönüllerimizi de doyuyor. Allah devletimize de milletimize de çok versin" dediler.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, farklı ilçelerde toplam 772 mahallede kesintisiz sıcak yemek ikramına devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Ordu

Son Dakika Yerel Ordu'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği - Son Dakika

SON DAKİKA: Ordu'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği - Son Dakika
