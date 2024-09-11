Ordu'da İlköğretim Haftası Kutlaması

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Ordu'da 'İlköğretim Haftası' kutlandı

ORDU - Ordu'da, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı ile İlköğretim Haftası, düzenlenen törenle kutlandı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile İlköğretim Haftası dolayısıyla Altınordu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda tören düzenlendi. İlk olarak okul bahçesinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, 4. sınıf öğrencilerinden Nehir Çağla Bektaş ile Elif Defne Arslan, haftanın önemine ilişkin şiirler okudu.

Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Ordu'da 572 okul, 6 bin 447 derslikte, 119 bin 79 öğrenci ve 11 bin 497 öğretmen ile bu heyecana ortak olduklarını söyledi. Vargeloğlu, Ordu'da okullarda depreme karşı tedbirlerin alındığını belirterek, "Deprem tahkiki sonucunda 66 okul ve kurumumuzun yıkımı gerçekleştirilerek güçlendirme kararı verilen 46 okul ve kurumumuzun güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İlimizde 195 olan kütüphane sayısı yeni açılan kütüphaneler ve 34 adet sıfır atık kütüphanesiyle birlikte toplam 411'e, kütüphanelerimizdeki kitap sayısı ise 299 bin 321'den 1 milyon 603 bin 32'ye ulaştı. Son beş yılda 490 derslik kapasiteli 38 okul, 2 atölye, 372 kişi kapasiteli 3 pansiyon, 450'şer kişilik 3 spor salonu ve 4 adet çelik kapalı sahadan oluşan 41 adet yatırımımız tamamlanmış olup; 190 derslik kapasiteli 14 okul, 450 kişi kapasiteli 3 pansiyon ve 450 kişi kapasiteli 1 spor salonu ile toplam 18 adet yatırımımız devam etmektedir. Hayırsever yatırımları kapsamında olan toplam 35 derslikli 6 okulumuz, proje aşamasındadır. Altınordu ilçemizin Karşıyaka ve Şahincili mahallelerinde yapımı tamamlanan Şehit Okan Melikoğlu İlkokulu ve Ortaokulu, Karşıyaka Ortaokulu ve Hükümet Konağı Anaokulu, bu yıl itibariyle eğitim öğretime başlamıştır. Yine son 5 yılda 99 kurumumuzda doğalgaz dönüşümü tamamlanmıştır. İlimizde 2020 yılına kadar 1 olan e-sınav merkezi sayısı 10'a; 3 olan Bilim ve Sanat Merkezi sayısı ise 12'ye çıkarılmıştır" dedi.

Programda okulun Sınıf Öğretmeni Nazlı Emeksiz il öğrenciler adına 5. sınıf öğrencisi Arel Aslan Yalçınöz de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri, 1/A ve 1/B sınıfına geçerek ücretsiz ders kitaplarının temsili dağıtım törenine katıldı. Vali Erol, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve yeni eğitim-öğretim yılında derslerinde başarılar diledi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Kaymakam Adayları Emre Konakcı, Yunus Şit, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, okul müdürleri, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.