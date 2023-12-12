Ordu\'da İsmet Paşa Caddesi yenilendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Altınordu'nun merkezi noktasında yer alan İsmet Paşa Caddesi'nde yenileme çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun 2. açık AVM'si olarak adlandırılan caddenin tüm yönüyle yenilendiğini söyledi.

Geçen yıllarda Altınordu ilçesi Sırrı Paşa Caddesi'nde zemin iyileştirme ve cephe giydirme çalışması yaparak caddeyi adeta rengarenk bir açık AVM'ye dönüştüren Başkan Güler, İsmet Paşa Caddesi'nde de başarılı bir çalışmaya imza attı. Tüm alt ve üst yapısı yenilenen İsmet Paşa Caddesi estetik ve modern bir görünüme kavuştu. Cadde, düzenlenen görkemli ve yoğun katılımlı açılış töreni ile halkın kullanımına sunuldu.

"Yeni açık AVM'miz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, caddeye yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diledi. Caddenin adeta bir açık AVM'e dönüştüğünü kaydeden Güler, "Yapılan yeni cadde de esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum. Burada dükkanlar iş yaparken bizim ekiplerimiz de burada çalıştı. Yağmur, soğuk dinlemeden çalışmaları zamanında bitirdiğimiz için şükür ediyoruz. Düşünen, üreten, yarışan Ordu diyerek hizmet üretiyor ve yarışıyoruz. Burayı hizmete açtık. Artık burası Sırrı Paşa Caddesi ile yarışacak. Güzellikte yarışacak, kazançta yarışacak. Biz de belediye olarak kendimizi mutlu hissedeceğiz. Burası açık bir AVM. Önümüzdeki sene inşallah buranın dış cephesini yapacağız. Burası bambaşka bir hale gelecek. Alt yapı yapmak kolay değil, burada biz sadece taşları değiştirmedik. Buranın interneti, atık suyu, elektriği, içme suları hepsi elden geçti. Öncelikle burada çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel çalışmalar yapmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Bektaş ise adına yakışır bir şekilde caddeyi yenilediği için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Törene Ordu Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış sonrasında caddede yürüyüş yapan Başkan Güler, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Yapılan çalışmalar dolayısıyla memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Başkan Güler'e teşekkürlerini ilettiler.

Alt ve üstyapısı ile modern cadde

Proje kapsamında ilk olarak caddenin altyapısı sil baştan yenilenirken Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) caddede 560 metre kanalizasyon hattı, 15 adet muayene bacası, 100 adet bina parsel bacası çalışması gerçekleştirdi. Olması muhtemel bir yağmurda su baskını yaşanmaması için caddenin yağmur suyu hatları da yenilenerek uzun ömürlü hale getirildi. Taş imalatları, ağaç dikim çalışmaları tamamlanan cadde de aydınlatma çalışmaları yapıldı. - ORDU