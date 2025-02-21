Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Ağaçlar Yıkıldı - Son Dakika
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Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Ağaçlar Yıkıldı

Ordu\'da Kar Yağışı Nedeniyle Ağaçlar Yıkıldı

Ordu'da etkili olan kar yağışı sonucu iki noktada ağaçlar yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkılan ağaçlara müdahale ederek olumsuzlukları giderdi. Ayrıca, yangınlara da zamanında müdahale edildi.

21.02.2025 13:21  Güncelleme: 13:31
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Ordu'da etkili olan kar yağışı ile birlikte 2 noktada ağaç yıkılırken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olaylara müdahale etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19 ilçenin genelinde etkisini gösteren kar yağışına karşı tedbiri elden bırakmıyor. Yüksek rakımlı ilçelerde 1,5 metreye ulaşan kar yağışı gece itibari ile kentin tamamında etkili oldu. 5 gündür teyakkuzda olan ekipler, son 2 gündür ise yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Altınordu ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayan ağaçlar yıkıldı. Ordu Devlet Hastanesi bahçesi ile Akyazı Mahallesi'nde meydana gelen olaya anında müdahale eden itfaiye ekipleri yıkılan ağaçları kaldırarak, olumsuzlukları giderdi.

Akkuş ve Perşembe ilçelerinde meydana gelen yangınlara yoğun kar yağışına rağmen zamanında müdahale eden ekipler, çıkan yangınları söndürdü. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Ağaçlar Yıkıldı - Son Dakika

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