Ordu\'da Koruma Altındaki Çocuklar İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

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Ordu'da, koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesinde koruma ve bakım altında bulunan 11 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet sonrası çocuklara hem eğlenceli vakit hem de keyifli bir gün geçirmeleri için Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle sünnet şöleni yapıldı.

Konvoy ile başlayan şölende, balonlarla süslenen itfaiye araçları, zabıta araçları, vosvoslar ile çocuklara şehir turu attırıldı. Konvoyda büyük heyecan yaşayan çocuklar ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı'nda davul ve zurnalar ile karşılandı.

Yemek ikramı ve Kur'an tilaveti sonrası çocukların eğlencesi başladı. Pastalar kesildi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) oyuncuları tarafından tiyatro gösterileri yapıldı. Çocuk şarkıları, yüz boyama ve çeşitli etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadılar.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, sünnet şöleni programında yaptığı konuşmada, "Devletimizin sıcak kucağında olan çocuklarımız, delikanlılık adımlarını attılar. Çocuklarımız geleceğimizdir ve bütün çocukların sahibi bu ülkenin devletidir. Anne babalar çocuklarına sahip olabilirler ama devletin kucağında şefkat görmesi, itibar görmesi ve iyi eğitim alması lazım. Devletin büyüklüğü zaten orada var" dedi.

Program sonunda çocuklara hediyeler takdim edildi.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Vali Yardımcısı Burak Keser, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Aybastı Kaymakamı Murat Karnap, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan katıldı. - ORDU