Ordu'da Maden Sondajına Tepki - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da Maden Sondajına Tepki

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Korgan Tatarcık Mahallesi'nde sondaj çalışmasına halk karşı çıkıyor, yasal mücadeleye hazırlanıyor.

11.12.2024 11:47
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Haber: Gençağa Karafazlı

(ORDU)- Ordu'nun Korgan Tatarcık Mahallesi Maden Dağı bölgesinde sondaj çalışması başlatılmasına tepki gösteren Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu Sözcüsü Bedir Silme, "Cumhuriyet'in 100. yılında şu yaşadığımız manzaraya, ayağımızdaki çizmelere bakın. Burada ayağımızda çizmelerle beraber buraya zor ulaşabildik. Bundan sonraki mücadelemizi, yasal haklarımız neyse o çerçevede devam ettireceğiz" dedi.

Ordu'nunKorgan Tatarcık Mahallesi Maden Dağı bölgesinde sondaj çalışması başlatılmasına bölge halkı tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu Sözcüsü Bedir Silme, şunları söyledi:

"Biz bu saatten sonra burada yapılacak olan sondaj çalışmasına Tatarcık halkı katkılarıyla bütün Korgan'ın bütün mahallerinde Ordu'dan Fatsa'dan Ünye'den ve Gölköy'den Ordu'nun diğer 19 ilçesinden de katılım sağlamak suretiyle burada olacağız. Burada yasal olan ne kadar yasal belgeleri varsa onları kendilerinden istedik jandarmamı burada kolluk kuvvetlerimiz belgeleri onlara ibraz edecekler. Biz de o belgelerin sağlam olup olmadığını, yeterli olup olmadığını alıp avukatlarımızla beraber resmi mercilere taşıyacağız, durumumuz bu.

"Bu tahribata karşı Orduluları, bütün çevrecileri buraya davet ediyoruz"

Burada yapılan işlem çok kötü. Tatarcık Mahallesi'nde evlere giden sular dereden gidiyor, suyun kesilmesi, yolların bozulması, Cumhuriyet'in 100. yılında şu yaşadığımız manzaraya, ayağımızdaki çizmelere bakın. Burada ayağımızda çizmelerle beraber buraya zor ulaşabildik. Bundan sonraki mücadelemizi  yasal haklarımız resmi haklarımız neyse o çerçevede devam ettireceğiz. Tatarcık maden sondaj alanındaki bu tahribata, bu katliama duyarsız kalmayın. Bütün Ordu'yu, bütün Orduluları, bütün çevrecileri buraya davet ediyoruz ve burada bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Maden Sondajına Tepki - Son Dakika

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