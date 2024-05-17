Ordu'da motosikletli kuryeler, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ata Emre Akman için tepkilerini dile getirdi - Son Dakika
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Ordu'da motosikletli kuryeler, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ata Emre Akman için tepkilerini dile getirdi

Ordu\'da motosikletli kuryeler, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ata Emre Akman için tepkilerini dile getirdi

Ordu'da görev yapan motosikletli kuryeler, Balıkesir'de motokuryelik yaparken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ata Emre Akman için bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Ordu Motorlu ve Motorsuz Kuryeler Derneği Başkanı Soner Kelsoy, yaptığı açıklamada, mesleklerinin saygı görmesini ve kendilerine sahip çıkılmasını istediklerini belirtti.

17.05.2024 13:24
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Ordu'da motosikletli kuryeler, motokuryelik yaparken bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ata Emre Akman için bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencisi olan ve kuryelik işinde çalışan Ata Emre Akman, Balıkesir'in Karesi ilçesinde sipariş götürdüğü noktada uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Bunun üzerine Ordu'da görev yapan motosikletli kuryeler, Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya gelerek olaya tepki gösterdi, ardından basın açıklaması düzenledi.

Ordu Motorlu ve Motorsuz Kuryeler Derneği Başkanı Soner Kelsoy burada yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de arkadaşımız cani bir şekilde katledildi. Bizim dernek olarak 6 ay içerisinde başımıza gelen kazalarda hiçbir hatamız olmadığı halde bir arkadaşım alkollü bir sürücünün kazasına maruz kalmış ve bacağı kesilmiştir. Yine bir arkadaşımızın bileği kırıldı, farklı bir arkadaşımızın da kaza sonrası parmağı kesildi. Bizler yok olmak, ölmek istemiyoruz. Devlet büyüklerimizden yaptığımız işin meslek sayılmasını ve bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz. Ata kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Balıkesir, Ordu, Suç, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da motosikletli kuryeler, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ata Emre Akman için tepkilerini dile getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da motosikletli kuryeler, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ata Emre Akman için tepkilerini dile getirdi - Son Dakika
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