Ordu'da Nisan Ayında Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu'nun kırsalında Nisan ayında karla mücadele

Büyükşehir Belediyesi tarafından 124 araç ve iş makinesi, 163 personel ile çalışmalar sürdürülüyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsal mahallelerde Nisan ayında etkili olan kar yağışı sonrası 124 araç ve iş makinesi, 163 personelle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Nisan ayında yağan kar yağışıyla vatandaşların ulaşımda aksama yaşaması için sıkı bir çalışma sergileyen ekipler, yolların kapanmasının önüne geçmek amacıyla kar küreme, buzlanmaya karşı da tuzlama işlemi yürütüyor.

Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik vererek çalışmalarını sürdüren ekipler, 7/24 göreve hazır şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde belediyenin çağrı merkezlerinden ulaşabileceklerini belirttiler.