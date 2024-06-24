Ordu\'da OSKEM Ekipleri Bayram Tatilinde 11 Kişiye Müdahale Etti

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Yaz sezonuyla sahillerde görev yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekipleri, kurban bayramı tatili süresince boğulma tehlikesi geçiren 11 kişiye müdahale etti.

10 Haziran-22 Eylül tarihleri arasında haftanın her günü 10.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veren OSKEM ekipleri, 3 ay boyunca Altınordu ilçesinde Mavi Bayraklı Cumhuriyet Plajı, Akyazı 2 Halk Plajı, Akyazı 1 Halk Plajı, Mavi Bayraklı Kumbaşı 1 Plajı, Kirazlimanı Halk Plajı, Kumbaşı 2 Halk Plajı; Perşembe İlçesinde Efirli Engelsizler Plajı, Çaka Beyaz Kum Plajı, Aktaşlar Halk Plajı, Efirli Halk Plajı, Fatsa İlçesinde Dolunay Çamlık Halk Plajı, Demas Halk Plajı, Ünye İlçesinde Kırkevler Halk Plajı, Çınarsuyu Halk Plajı, Fevzi Çakmak Halk Plajı, Nuriye Mahallesi Halk Plajı, Eski Kızılcakese Halk Plajı, Gülyalı İlçesinde Tepealtı 1 Halk Plajı, Tepealtı 2 Halk Plajı, Turnasuyu Kordon Halk Plajı, Çikolata Park Halk Plajında vatandaşların can güvenliğini sağlayacak.

Bayram tatili boyunca denizde boğulma tehlikesi geçiren 11 kişiyi kurtaran OSKEM ekipleri, sahillerde özellikle 15 yaş altı çocukların rip akıntısı ve dalga boyunun yüksek olması nedeniyle su eğlencelerini ailelerinin gözetiminde ve görevlilerin uyarıları doğrultusunda gerçekleştirmeleri gerektiğine dikkat çekerek, görevlilerin ikazlarına ve uyarı levhalarına dikkat edilmesi, güvenli alanlarda denize girilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor. - ORDU