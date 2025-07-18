Ordu'da Patlamış Mayın Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ordu'da Patlamış Mayın Bulundu

Ordu\'da Patlamış Mayın Bulundu
18.07.2025 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Perşembe'de 1,5 metre çapında mayın benzeri cisim bulundu, SAS ekipleri bölgede inceleme yapacak.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizin yaklaşık 150 metre açığında 1,5 metre çapında patlamış olduğu değerlendirilen mayın benzeri bir cisim bulundu. Cismin fünyelerinin sağlam olabileceği ihtimali üzerine dalış faaliyetleri dururken, Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri bölgede inceleme yapacak.

İlçenin Sülüburnu mevkisinde, Yason Burnu Yarımadası'nın yaklaşık 700 metre uzağında denize giren dalgıçlar, kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta ve 8 metre derinlikte, 1,5 metre çapında mayın olduğu değerlendirilen bir cisim buldu. Yetkililer ile yapılan görüşmelerin ardından cismin patlamış bir mayın olduğu ancak fünyelerinin sağlam olabileceği ihtimali değerlendirildi. Bölgede güvenlik önlemi alındı, belirli noktalarda dalış ve yüzme faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.

1,5 metre çapında, 8 metre derinlikte

Sualtında cismi gören ve görüntülerini kayda alan dalış eğitmeni Hakan Güney, "Perşembe ilçesine bağlı Sülüburnu mevkisinde, Yason Burnu Adası'nın 700 metre batısında bulunan bir koydayız. Biz bu yıl su altı dalış ve eğitimlerimizi burada yapıyoruz. Burada dalış yaparken karşımıza bir cisim çıktı. Bunun patlamış bir mayın olduğunu ancak fünyelerinin sağlam olabileceğini öngördük. Ortalama 1,5 metre büyüklüğünde ve 7-8 metre derinlikte. Görüntülerimizi Bodrum Sualtı Müzesi'ndeki arkeolojik arkadaşlara ilettik. Onlar bu cismin arkeolojik bir tarihi olmadığını fakat askeri bir mühimmat olabileceğini söylediler" dedi.

SAS ekipleri inceleme yapacak, dalış ve yüzme faaliyeti geçici olarak durduruldu

Yapılan görüşmeler sonrasında bölgede SAS ekiplerinin incelemelerde bulunacağını kaydeden Güney, "Yetkililer ile irtibata geçtik ve sonuç olarak İstanbul'dan Su Altı Savunma (SAS) ekipleri gelecek ve bölgede inceleme yapacak. Şu anda o bölgeye herhangi bir dalış gerçekleştirmiyoruz ve askeri personelin gelmesini bekliyoruz. İnfilak edilecekse infilak edilecek, gerek görünmüyor ise dalış turizmimize katkı olan bir nesne olarak burada kalacak" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Perşembe, 3-sayfa, Güncel, Yerel, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Patlamış Mayın Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi "Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı
Pezeşkiyan’ın İsrail önlemi skandalla bitti Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı
Resmen açıklandı Napoli’den Osimhen kararı Resmen açıklandı! Napoli'den Osimhen kararı
HAKMAR’ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ’ye bırakmış HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
Beşiktaş’ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır 2 isim takasta kullanılacak Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır! 2 isim takasta kullanılacak
Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar

13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
18:29
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
18:27
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
18:16
Trabzonspor’da Onuachu şoku Sahadan sekerek ayrıldı
Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı
18:10
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
17:54
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
17:54
İtalyanlar duyurdu Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
İtalyanlar duyurdu! Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
17:52
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
17:48
Yunanistan’da skandal karar Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Yunanistan'da skandal karar! Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
17:48
Netanyahu’dan Suriye’ye tehdit: Şam’ın güneyine geçmelerine izin vermeyeceğiz
Netanyahu'dan Suriye'ye tehdit: Şam'ın güneyine geçmelerine izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 14:35:38. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Patlamış Mayın Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.