Ordu'da Patoz Ücretleri 6 Bin TL - Son Dakika
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Ordu'da Patoz Ücretleri 6 Bin TL

Ordu\'da Patoz Ücretleri 6 Bin TL
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Fındık sezonunda patozcular, zorlu şartlarda çalışarak üreticilere hizmet veriyor. Ücretler 6 bin TL.

Ordu'da fındık hasadının ardından ürünleri kabuğundan ayıran patozcular yoğun mesaiye hazırlanırken, bu sezon saatlik çalışma ücretlerinin 6 bin TL olduğunu söylediler.

Fındık hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin tarlalardaki mesaisi sürerken, hasat edilen ürünlerin patoza verilmesi için de çalışmalar başladı. Yılda yaklaşık 1,5 ay yoğun şekilde çalışan patozcular, artan maliyetler ve zorlu çalışma şartlarına rağmen üreticilere hizmet veriyor.

Yaklaşık 28 yıldır patozculuk yapan Mustafa Durmuş, çalışmaların hava şartları ve ürün yoğunluğuna göre gece boyunca devam edebildiğini söyledi. Sahil kesiminde yaklaşık 20 gün çalıştıklarını belirten Durmuş, ardından orta ve yüksek rakımlı mahallelere geçtiklerini ifade etti. Durmuş, "Toplamda 1,5 aya yakın yoğun bir mesaimiz oluyor. Yeri geliyor sabaha kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz. Buna rağmen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl patoz saatlik ücretimiz 6 bin lira" dedi.

Patoz sahibi Selahattin Bol ise sezon boyunca yoğun ve zorlu şartlar altında çalıştıklarını ifade ederek, fındık sezonunun tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Patoz Ücretleri 6 Bin TL - Son Dakika

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