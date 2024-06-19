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Ordu'da sokak ortasında kavga kamerada: 2 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gurup arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve tekmeler ile saldırdı. Sokaktaki esnafların da dahil olduğu kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.