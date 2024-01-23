Ordu'da ticari taksinin çarptığı 2 kadın ağır yaralandı

ORDU - Ordu'da yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın, ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri, İl Emniyet Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semiha B. ile Suna K. isimli kadınlar, yaya geçidinde kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada yeşil ışıkta geçmekte olan Umut H. yönetimindeki 52 T 0520 plakalı ticari taksi kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir müddet savrulan kadınlar ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadınları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.