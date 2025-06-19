Ordu'da yol genişletme çalışmalarında tarihi kiremit mezar kalıntıları bulundu

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde yürütülen yol genişletme çalışmaları esnasında Roma ya da Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen kiremit mezar kalıntıları ile kemik parçalarına rastlandı.

Akkese Mahallesi Bayraktaroğlu Sokak'ta belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar esnasında, kepçenin küreğine kiremit parçaları takıldı. Bunun üzerine bölgedeki çalışmalar durduruldu, Ordu Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bölgeye ulaşan arkeologlar ve müze personeli, alanda yaptıkları ilk incelemelerde üst kısmı kiremitle kaplı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen en az iki kiremit mezarın bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgede kurtarma kazısı çalışmaları başlatıldı. Arkeologlar eşliğinde sürdürülen çalışmalarda, mezarlardan birinde insana ait olduğu düşünülen bir kafatası ve kemik parçaları ortaya çıkarıldı. Buluntular, incelenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Mahalle Muhtarı Ömer Manav, "Belediyemiz yol genişletme çalışması yaparken operatör arkadaşımız kepçenin küreğinde değişik renkte bir taş görmüş. Daha sonra beni çağırdı. Ben de durumu yetkililere bildirdim. Müze Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Yapılan incelemede taş parçasının kiremit olduğunu ve burada bir kiremit mezar olduğunu tespit ettiler. Ardından kazı çalışmaları başlatıldı. Mezarları daha sonra açtılar. İçerisinden kemik parçaları çıktı. Mahalleli olarak bizler de heyecanlandık. Belgesel seyreder gibi çalışmaları seyrediyoruz. Ne çıkacağını merak ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan mezarların kesin dönemi ve yapısal özellikleri yapılacak olan arkeolojik değerlendirme sonucunda netlik kazanacak.