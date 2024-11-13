Ordu İdare Mahkemesi'nden Deniz Dolgusu Projesine İptal

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Haber: Gençağa Karafazlı

(ORDU)- Ordu İdare Mahkemesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen deniz dolgusu ve kıyı düzenleme projesinin "ÇED gerekli değildir" kararını iptal etti. Kararı değerlendiren davacılardan Ayşe Nur Aydın, "Kazanan Perşembemiz oldu. Çok sevinçliyim" dedi.

Ordu Çevre Derneği ve 28 Perşembeli yurttaşın, Ordu İdare Mahkemesi'ne açtığı "ÇED İptal" davasında sona gelindi. Ordu İdare Mahkemesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen deniz dolgusu ve kıyı düzenleme projesinin "ÇED gerekli değildir" kararını iptal etti.

Mahkeme kararını değerlendiren davacılardan Ayşe Nur Aydın, şunları söyledi:

"Bizler, Perşembeliler olarak baştan beri kıyılarımızın bozularak ranta kurban edilmemesini, bunun kıyı deformasyonundan tutun da buraya özgü canlıların yaşam alanının bozulması, toz, gürültü, trafik yükü gibi pek çok olumsuz etkileri olacağını, bakir ve sakin şehir olarak kalmak istediğimizi çeşitli yöntemlerle anlatmaya çalıştık. Yasal haklarımızı kullanarak konuyu yargıya taşıdık. Gerek bilirkişi heyetindeki bilim insanları gerekse mahkeme heyetindeki yargıçlar bizim haklılığımızı onayladı. Kazanan Perşembemiz oldu. Çok sevinçliyim."

"Tüm çevre dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum"

Mihrigül Aydın ise şöyle konuştu:

"Biz Perşembeliler olarak doğamızı, sahilimizi koruyarak gerçek ihtiyacımız olan projelerin yapılması için elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu haklı mücadelemizde sesimizi duyduğu için, başta bilirkişi ve mahkeme heyetine, avukatımız Haluk Türkmen Bey olmak üzere tüm çevre dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki süreçte, Perşembe'nin bakir doğası korunarak, çevreye duyarlı bir şekilde kıyı kent arıtması yapılır bizler de çocukluğumuzdaki gibi sahil şeridimizin her yerinden denize girebiliriz. Bu projeyi dört gözle bekliyorum. Artık yeter ülkemizin dört bir yanını rant uğruna talan ediyorlar bizlerin ve çocuklarımızın yaşayacağı hiç bir alan bırakmıyorlar buna artık bir son verilsin yaşam alanlarımızdan ellerini çeksinler. Tekrar emeği geçen herkese binlerce teşekkür ederim."