Ordu'nun Akyazı Plajı, Yaz Sezonunda Tercih Edilen Noktalardan Biri - Son Dakika
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Ordu'nun Akyazı Plajı, Yaz Sezonunda Tercih Edilen Noktalardan Biri

Ordu\'nun Akyazı Plajı, Yaz Sezonunda Tercih Edilen Noktalardan Biri

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yer alan Akyazı Plajı, Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur plajları arasında yer alıyor. Berrak denizi ve kumsalı ile Akyazı Plajı, denize girmek isteyenlerin ve keyifli vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bir nokta haline geldi. OSKEM ekipleri tarafından güvende tutulan plajda, iyileştirme çalışmaları ve tuvalet, duş kabinleri gibi olanaklar da bulunuyor.

07.08.2024 14:29  Güncelleme: 14:34
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Ordu'nun 19 güvenli plajı arasında yerini alan, Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur plajları arasında yer alan Akyazı Plajı, yaz sezonunda denize girmek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri haline geldi.

Altınordu ilçesinde yer alan, berrak denizi ve kumsalı ile Akyazı Plajı, hem denizde yüzmenin, hem de keyifli vakit geçirmek isteyenlerin uğradığı bir nokta oluyor. Hem doğaseverler, hem de deniz tutkunları için ideal bir tatil destinasyonu olan Akyazı Plajı, sıcak yaz günlerinde serinlemek ve rahatlamak isteyenler tarafından haftanın her günü tercih ediliyor.

OSKEM ekipleri ile plajlar güvende

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekiplerinin de cankurtaranlarının bulunduğu plajda, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan iyileştirme çalışmaları ve konumlandırılan tuvalet, duş kabinleri ile insanlar ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.

"Çok güzel bir hizmet"

Serinlemek için Akyazı Plajı'nı tercih eden Mustafa Demir, "Ordu sahilimiz mevsim olarak çok güzel. Halkımız burayı tercih ediyor, güvenlik hat safhada, ilgi ve alaka da güzel. Bu sene bildiğimiz kadarıyla çok şükür deniz kazası da olmadı, bu da sevindirici bir durum. Eskiye göre şu anda sahilimiz daha güzel. İnsanlar serinlemek için buraya geliyorlar. İnsanların duş alabileceği güzel kabinler de var, sular var. Belediyemizin burada insanlara karşı güzel bir hizmeti var" diye konuştu.

"Güzel ve kullanışlı"

Ordulu olan ancak Kocaeli'nde yaşayan İbrahim Güner, güzel havayı değerlendirmek için ailesi ile birlikte Akyazı Sahili'ne geldiklerini belirterek, "Biz de gurbetçiyiz, güzel bir tatil yapmak için geldik. Sahilimiz güzel ve kullanışlı" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan OSKEM ekipleri, yaz sezonu boyunca 22 plajda, 100 personel 5 jet ski ve 3 zodyak bot ve 1 adet ATV ile sahillerin güvenliğini sağlamayı sürdürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'nun Akyazı Plajı, Yaz Sezonunda Tercih Edilen Noktalardan Biri - Son Dakika

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