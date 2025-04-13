Ordu Valiliği: Taşova\'daki Depremde Olumsuzluk Yok

Ordu Valiliği, Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde ilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 17.43'te Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin Ordu ilinde de hissedildiği, 19 ilçede yapılan saha taramasında bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Açıklamada, "Meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketlerden korusun" ifadelerine yer verildi. - ORDU