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Ordu Valisi, 2024 yerel seçimleri için güvenlik çalışmalarının başladığını açıkladı - Son Dakika
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Ordu Valisi, 2024 yerel seçimleri için güvenlik çalışmalarının başladığını açıkladı

Ordu Valisi Muammer Erol, 2024 yerel seçimleri için güvenlik ve alınması gereken tedbirler konusunda çalışmalara başlandığını duyurdu. Vali Erol, düzenlenen basın toplantısında, ilin güvenlik durumu hakkında bilgilendirmeler yaparken, vatandaşların güvenlik ve huzura olan katkısını vurgulayarak teşekkür etti. Ayrıca, seçim güvenliği ve tedbirlerinin planlandığı toplantıda, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı da bilgilendirmelerde bulundu.

Ordu Valisi, 2024 yerel seçimleri için güvenlik çalışmalarının başladığını açıkladı
08.01.2024 - 13:27,
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Ordu Valisi Muammer Erol, 2024 yılı yerel seçimler için güvenlik ve alınması gereken tedbirler için çalışmalarının başladığını söyledi.

Ordu Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısı ile ilin 2023 yılı güvenlik ve asayiş durumu ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz de hazır bulundu.

Ordu Valisi Muammer Erol toplantıda yaptığı konuşmada, "Ordu hakikaten huzurlu bir kent diyebileceğimiz şekilde imrenilecek seviyede rakamlar gerçekleşti. Bunu sağlayan, bunu söylememizi ve Ordu'nun yaşanabilir, güvenli bir şehir olduğunu ifade edebilmemizin en temel altyapısı emniyet ve jandarma birimlerimizin yaptığı çalışmalar. Ancak en az onlar kadar önemli olan vatandaşlarımızın bu şehrin güvenlik ve huzuruna olan katkısı ve bunu sağlamadaki bizlerle birlikte yaptığı işbirliği. Bu nedenle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu ve ilin huzur ve güvenliği için tedbirlerin devam edeceğini belirtti.

"Seçim güvenliği ve alınması gereken tedbirler için çalışmalar başladı"

31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024 yılı yerel seçimleri için güvenlik ve alınması gereken tedbirler için çalışmalara başladıklarını ifade eden Vali Erol, "Önümüzdeki 2024 yılında hepimizi yakından ilgilendiren hadiselerden 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimler var. Bakanlığımızın, Yüksek Seçim Kurulu'nun da bilgisi dahilinde alınmasını emrettiği seçim güvenliği tedbirlerine ilişkin olarak zaten seçim takvimi ile birlikte tedbirlerin uygulanması, güvenlik birimleri tarafında da işlerin planlanması başladı ve devam ediyor. Bu kapsamda aylık olarak yaptığımız güvenlik asayiş toplantısının gündeminde seçim güvenliği ve alınması gereken tedbirler olarak belirledik. Dileriz herhangi bir afet yaşamadan Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında arzu ettiğimiz seviyeye ulaşırız" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz rakamlarla ilin genel durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA
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Ordu Valiliği, Muammer Erol, Jandarma, Ordu, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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