Ordu'ya İlk Kar Düştü - Son Dakika
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Ordu'ya İlk Kar Düştü

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Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda eylül ortasında mevsimin ilk karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu.

18.10.2024 15:46
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Ordu'ya mevsimin ilk karı düştü

Kartpostallık görüntüler oluştu

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda ekim ayı ortasında kar yağışı etkili oldu.

Ordu merkezde bir süredir etkili olan aralıklı sağanak, yüksek kesimli bölgeler ve yaylalarda kar yağışına dönüştü. Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece saatlerinde etkili olan ve bugün gün içerisinde de aralıklarla devam eden kar yapışı sonrası yeşil bitki örtüsü büyük oranda beyazla kaplandı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu yaylada insanlar kar yağışına sevinirken, bu anları fotoğrafladı.

Öte yandan Ordu'nun sahil kesimlerinde ise hava sıcaklıkları kar yağışının ardından hissedilir derecede düştü. İl merkezinde kar yağışının ardından güneş etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesine göre Çambaşı Yaylası'nda 23 Ekim Çarşamba gününe kadar sıcaklıkların -1 ile 2 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'ya İlk Kar Düştü - Son Dakika

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