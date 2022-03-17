Ordulu bir vatandaş, stokçuları Şener Şen'in "Çıplak Vatandaş" filmine gönderme yaparak protesto etti! - Son Dakika
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Ordulu bir vatandaş, stokçuları Şener Şen'in "Çıplak Vatandaş" filmine gönderme yaparak protesto etti!

17.03.2022 14:59

Son zamanlarda yapılan yüksek zamların stokçular yüzünden olduğunu ve dar gelirli aileleri etkilediğine dikkat çekmek için sokaklarda yarı çıplak dolaştı. Akıllara ise Şener Şen'in oynadığı "Çıplak Vatandaş" filmi geldi.

Yeşilçam oyuncusu Şener Şen'in başrolünde oynadığı ve kendisi ile çevresindeki vatandaşların ekonomik sıkıntılar yaşaması üzerine tepkisini çıplak halde caddelerde gezerek gösteren 1985 yılı yapımı "Çıplak Vatandaş" filmi Ünye'de gerçek oldu. İlçenin Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde yıllardır aktarlık yapan 62 yaşındaki Salim Oğuz, stokçulara ve zam fırsatçılarına tepki göstermek adına caddelerde yarı çıplak dolaştı. Oğuz'un bu hareketi çevredekilerin şaşkınlığına yol açarken, çoğu vatandaşlar ise stokçuları alkışlarla protesto etti.

Şener Şen'in 'Çıplak Vatandaş' filmi gerçek oldu! Ordulu vatandaş stokçuları böyle protesto etti

"HER ŞEY PARA DEĞİLDİR"

Ülkede her şeyin para olmadığını ve stokçular ile zam fırsatçılarına vatandaşların asla taviz vermemesini söyleyen 62 yaşındaki Salim Oğuz, "Stokçuların yaptığı yanlış bir uygulamadır. Onların yaptığı insanlık değil. Her şey bu ülkede para da değildir. Stokçuluktan vazgeçsinler. Çünkü bu durum onlar içinde iyi olmayacaktır. Eski zamanlarda yine stokçular ve fırsat zamcıları vardı. Vatandaşlar bu zamların altında eziliyor. Sonuçta yağını, şekerini almakta zorlanıyor. Her zor günlerde ya şirketler kazanıyor ya da zincir marketler. Ben vatandaşlarımızın stokçulara karşı, zam fırsatçılarına karşı her zaman kendi bakkalından alışveriş yapmasını istiyorum ve stokçulara asla fırsat vermeyelim. Benzinin çıkmasıyla ise küçük esnaf, orta gelirli vatandaşlar etkilenir" dedi.

Şener Şen'in 'Çıplak Vatandaş' filmi gerçek oldu! Ordulu vatandaş stokçuları böyle protesto etti
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordulu bir vatandaş, stokçuları Şener Şen'in 'Çıplak Vatandaş' filmine gönderme yaparak protesto etti! - Son Dakika


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