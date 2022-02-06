Üye Girişi
Ören'deki Burhaniye Belediyesi yüzme havuzu ve tesisi ticaret odasına tahsis edildi - Son Dakika

Ören'deki Burhaniye Belediyesi yüzme havuzu ve tesisi ticaret odasına tahsis edildi

06.02.2022 22:38
Ören'deki Burhaniye Belediyesi yüzme havuzu ve tesisi ticaret odasına tahsis edildi

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'ne ait havuz ve sosyal tesisi mecliste alınan kararla Ticaret Odasına tahsis edildiBurhaniye Belediyesi tarafından engelli bireylerin topluma kazandırılması için özel tasarlanan ve öncelikli faydalanabilecekleri havuz, spor alanları, tenis kortları, çocuk...

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'ne ait havuz ve sosyal tesisi mecliste alınan kararla Ticaret Odasına tahsis edildi

Burhaniye Belediyesi tarafından engelli bireylerin topluma kazandırılması için özel tasarlanan ve öncelikli faydalanabilecekleri havuz, spor alanları, tenis kortları, çocuk oyun alanları da bulunan tesis, Belediye Meclisinin oy birliği ile aldığı kararla 7 yıllığına Burhaniye Ticaret Odasına tahsis edildi.

Daha önce işletmesini Burhaniye Belediyesinin yaptığı ve Ören Plajı Müşerref Hekimoğlu gezinti yolu üzerinde denize sıfır konumda olan tesiste, sosyal aktivitelerin yanı sıra kumsal da iskele ve beach hizmeti de yer alıyor.

Belediye meclisinde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 4. maddesinde belirtilen hüküm gereği; Ticaret Odası Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu sayıldığından 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri çerçevesinde 7 yıllığına bedelli olarak tahsis edilmesi yönünde şubat ayı olağan meclis toplantısında oy birliği ile karar alındı. - BALIKESİR

Ören'deki Burhaniye Belediyesi yüzme havuzu ve tesisi ticaret odasına tahsis edildi
Ören'deki Burhaniye Belediyesi yüzme havuzu ve tesisi ticaret odasına tahsis edildi

YORUMLAR
500

Burhaniye Belediyesi, Balıkesir, Engelli, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ören'deki Burhaniye Belediyesi yüzme havuzu ve tesisi ticaret odasına tahsis edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:28 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı
22:23 Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız dünya evine girdi
21:54 Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum
21:39 Karantinada olan Cumhurbaşkanı: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
21:39 Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
21:29 Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi
21:28 AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına tepki geldi: Kınıyoruz
21:07 Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kaldı
20:30 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 22:45:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ören'deki Burhaniye Belediyesi yüzme havuzu ve tesisi ticaret odasına tahsis edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement