Ören Marina'dan Denize Pislik Döküldüğü İddia Edildi - Son Dakika
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Yerel

Ören Marina'dan Denize Pislik Döküldüğü İddia Edildi

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Eski Ören Belediye Başkanı Kazım Turan, Ören Marina'dan denize pislik akıtıldığını iddia etti. Turan, yetkilileri uyarmak ve konunun araştırılmasını istedi.

29.08.2024 15:24  Güncelleme: 15:36
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(MUĞLA) - Eski Ören Belediye Başkanı Kazım Turan, bir video paylaşarak Ören Marina'dan denize pislik döküldüğünü ileri sürdü. Turan, "Yetkilileri uyarmak için bunu yaptım ve bu konunun titizlikle araştırılmasını istedim. Denizimizin kirlenmemesi gerektiğini yetkililere tekrar söylüyorum. Bu konuda daha titiz olunursa çok mutlu olurum" dedi.

Eski Ören Belediye Başkanı Kazım Turan, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Ören Marina'dan denize pislik akıtıldığını ileri sürdü. Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kazım Turan, şunları söyledi:

"Bu sahil beldesinde 5 dönem, yani 25 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bu güzel Ören'de, Ören beldesini o yıllarda titizlikle korumaya çalışmıştık. 2014 yılında büyükşehir olunca Muğla, Ören beldesi kapandı ve Milas Belediyesi'ne bağlandı. Mahalle olarak devam etti. Ancak bizim geçmiş yıllardaki titizliğimizi, geçen dönemdeki arkadaş pek sürdüremedi, yeterince ilgilenemedi. Ören'in temizliği ile gurur duyuyorduk.

Geçtiğimiz günlerde elime marina ile ilgili bir video geçti. Videoda, marina mendireğinden bazı lağım sularının denize döküldüğü görülüyordu videoda. Buna inanamadım çünkü marinalar genellikle titizdir. Hele bizim Gökova Ören Marina'nın daha da titiz olduğuna inanıyordum. Ancak dün gece marinadaki bir restorana davetliydim. Gece ayrılırken marinanın orada büyük bir lağım kokusu duydum. Oradaki görevli çocuklara bunun nedenini sorduğumda, her gece yarısı dağa, ormanlara doğru arıtma tesisinden su fışkırtıldığını söylediler. Bu sefer o videonun gerçek olduğuna inanmaya başladım. Çünkü bizim Ören'imiz, temizliği ile övündüğümüz bir yerdir. Bizim için deniz kirliliğinin olmaması çok önemli. Son günlerde ve yıllarda vatandaşlar arasında denizin kirliliği hakkında çok şikayetler almaktaydık. Bu nedenle ben de bu videoyu sosyal medya hesabım olan Facebook'ta yayınlamak zorunda kaldım. Yetkilileri uyarmak için bunu yaptım ve bu konunun titizlikle araştırılmasını istedim. Denizimizin kirlenmemesi gerektiğini yetkililere tekrar söylüyorum. Bu konuda daha titiz olunursa çok mutlu olurum."

Turan, belediyeye bilgi verdiklerini de aktararak "Milas Belediye Başkanımız da yeni seçildi. Bu konularda titizdir. Geçen gün uyarıda bulunmuştum, zabıta müdürüne talimat vermişti, bu konuları inceleyin diye. Kendisi de bu konularda çok titizdir" dedi.

Kaynak: ANKA

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