Organ Bağışı Yetersiz

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Dr. Özcan: "Organ bağışı sayısı yeterli değil"

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Cem Özcan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeni ile ilgili yaptığı açıklamada, organ bağışı sayısının yeterli olmadığına dikkat çekti.

Fırat Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Cem Özcan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeni ile ilgili açıklamalarda bulundu. Organ naklinin işlemlerini yerine getiremeyen organların sağlam, sağlıklı ve yeni bir organla değiştirilmesi anlamına geldiğini ifade eden Dr. Özcan, en çok ihtiyaç duyulan organların böbrek, karaciğer olduğunu, yaklaşık yirmi beş bin civarında böbrek nakli bekleyen hastanın olduğunu, bunun yanı sıra üç bin civarında karaciğer hastasının da organ bağışı beklediğini, toplamda otuz dört bin organ bekleyen hastanın olduğunu söyledi. Canlıdan ziyade kadavradan organ nakil sayısının arttırılması gerektiğine değinen Dr. Özcan, bugün Türkiye'de kadavradan organ nakli sayısının çok düşük olduğunu, geçen yıl 305 kişiden kadavra donörü olduğunu ve bu yılda bu rakama ulaşmak üzere olduklarını kaydetti. Dr. Cem Özcan, organ bağışı sayısının yeterli olmadığını, amaçlarının bu sayıyı çok daha yüksek sayılara çıkarmak olduğunu ifade etti. Fırat Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Cem Özcan, Türkiye'de yaklaşık olarak yüzde 91-92 oranında canlıdan nakil yapıldığını ancak, Avrupa ve dünyaya bakıldığında ise yüzde 91-92 oranında kadavradan nakil yapıldığını sözlerine ekledi. Dr. Cem Özcan, tüm vatandaşları organ nakline ve organ bağışına davet etti.