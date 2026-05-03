Beyaz Kalpler\'de gençler meslek sahibi oldu

Kocaeli'de örgün eğitime devam edemeyen 14-18 yaş aralığındaki gençlerin meslek edinmesi ve sosyal hayata uyum sağlaması amacıyla kurulan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkezde, örgün eğitime devam edemeyen 14-18 yaş aralığındaki gençlerin sosyal hayata uyum sağlamaları ve istihdama katılmaları amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında gençlere mesleki eğitimin yanı sıra psiko-sosyal destek de sunuluyor. Gençler, merkezde güzellik ve saç bakım hizmetlerinin yanı sıra barista, kuaförlük, pastacılık, aşçılık ve grafik tasarım gibi alanlarda haftanın 5 günü eğitim görüyor. Müzik ve cam boncuk gibi hobi atölyelerine de katılan kursiyerler, kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Gençler sertifikalarını aldı

Merkezde gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamlayan "güzellik ve saç bakım hizmetleri" alanı öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrenci aileleri ve eğitmenlerin katıldığı tören, müzik atölyesi öğrencilerinin performansıyla başladı. Programda mezun olan gençlere sertifikaları, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü İrfan Türkmen tarafından takdim edildi.

Hediyelerin verilmesi ve mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından tören, pastacılık atölyesi öğrencilerinin hazırladığı ikramların sunulması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KOCAELİ