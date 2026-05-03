Beyaz Kalpler'de gençler meslek sahibi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz Kalpler'de gençler meslek sahibi oldu

Beyaz Kalpler\'de gençler meslek sahibi oldu
03.05.2026 10:58  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de örgün eğitime devam edemeyen 14-18 yaş aralığındaki gençlerin meslek edinmesi ve sosyal hayata uyum sağlaması amacıyla kurulan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Kocaeli'de örgün eğitime devam edemeyen 14-18 yaş aralığındaki gençlerin meslek edinmesi ve sosyal hayata uyum sağlaması amacıyla kurulan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkezde, örgün eğitime devam edemeyen 14-18 yaş aralığındaki gençlerin sosyal hayata uyum sağlamaları ve istihdama katılmaları amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında gençlere mesleki eğitimin yanı sıra psiko-sosyal destek de sunuluyor. Gençler, merkezde güzellik ve saç bakım hizmetlerinin yanı sıra barista, kuaförlük, pastacılık, aşçılık ve grafik tasarım gibi alanlarda haftanın 5 günü eğitim görüyor. Müzik ve cam boncuk gibi hobi atölyelerine de katılan kursiyerler, kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Gençler sertifikalarını aldı

Merkezde gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamlayan "güzellik ve saç bakım hizmetleri" alanı öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrenci aileleri ve eğitmenlerin katıldığı tören, müzik atölyesi öğrencilerinin performansıyla başladı. Programda mezun olan gençlere sertifikaları, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü İrfan Türkmen tarafından takdim edildi.

Hediyelerin verilmesi ve mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından tören, pastacılık atölyesi öğrencilerinin hazırladığı ikramların sunulması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyaz Kalpler'de gençler meslek sahibi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler
2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı“ ilan edildi 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

10:49
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
10:24
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
09:50
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
09:42
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
09:40
Cem Yılmaz’a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
09:23
Trump “Korsan gibi davrandık“ dedi, İran’dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
Trump "Korsan gibi davrandık" dedi, İran'dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 11:00:26. #7.13#
SON DAKİKA: Beyaz Kalpler'de gençler meslek sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.