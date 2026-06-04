Orhan Gencebay’a Hayran Çaycı

Erzurum'da bir otelde çaycılık yapan Hikmet Gündüz, usta sanatçı Orhan Gencebay'a olan hayranlığını yarım asırdır üzerinde taşıyor. 1980'li yılların ikonik takım elbise tarzını terzisine özel olarak diktiren ve modern modaya meydan okuyan Gündüz, "Artık alıştım. Spor kıyafet falan giyemiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz" dedi.

Erzurum'da doğup büyüyen ve kent sakinlerinin "Orhan Baba" diyerek bağrına bastığı 59 yaşındaki 3 çocuk babası Hikmet Gündüz'ün hayat hikayesi, usta sanatçı Orhan Gencebay'a olan derin sevgisiyle şekillendi. Evli ve 3 çocuk babası olan, şimdilerde ise kentteki bir otelde çaycılık yaparak geçimini sağlayan Gündüz, çocuk yaşlarda televizyon ekranlarında izleyip hayran kaldığı Gencebay'ın asaletini, giyim kuşamını ve duruşunu tam 40 yıldır hayat felsefesi haline getirdi.

"O bir ham maddeyi sanata çevirdi"

Gencebay'ın sadece bir şarkıcı değil, Türk müziğinin enstrüman dahisi ve efsanesi olduğunu vurgulayan Hikmet Gündüz, usta sanatçıya olan hayranlığını, "Orhan Gencebay ülkemizin yetiştirdiği çok büyük bir değer, müziğin efsanesidir. Sahneye çıktığı an oturup hayranlıkla bakardım. 'Maşallah, hakikaten sanatçı' derdim. O bir ham maddeyi sanata çevirmiş bir insan. Müziğiyle, enstrümanlarıyla benim için çok değerli. Tarzıyla, duruşuyla, konuşmasıyla ve saygısıyla o benim öncüm" sözleriyle dile getirdi. Gündüz, en büyük hayalinin ise henüz yüz yüze gelemediği Orhan Gencebay ile bir gün mutlaka tanışmak olduğunu söyledi.

80'lerin modasını özel terzisiyle yaşatıyor

Usta sanatçının 1970 ve 1980'li yıllarda Türk sinemasına ve sahnelerine damga vuran, geniş yakalı ceketleri ve jilet gibi takım elbiselerinden oluşan tarzını bugünün dünyasında bulmanın imkansız olduğunu belirten Gündüz, giyim sırrını paylaştı. Günümüzün modern ve spor kıyafetlerini asla giyemediğini belirten Erzurumlu Orhan Baba, "Bu tarz kıyafetler 1980'lerden sonra piyasadan kalktı. Şu an kıyafet konusunda sıkıntı yaşıyoruz tabii. Ben elbiselerimi özel diktiriyorum. Sağ olsun özel bir terzim var. Telefon açıyorum, hazırlıyor, gidip alıyorum. Artık çok alıştım, spor kıyafet falan kesinlikle giyemiyorum" diye konuştu.

"Herkes 'Orhan Baba' diye sesleniyor"

Gerek Erzurum'da gerekse gittiği diğer illerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını ve herkesin kendisine "Orhan Baba" diye hitap ettiğini söyleyen Hikmet Gündüz, "Otobüste, çarşıda hep 'Orhan Baba' diye seslenirler. Çok fazla fotoğraf çektiren oluyor. Tabii bir insanın anatomik olarak birebir benzemesi imkansızdır ama ben onun giyim kuşamını, asaletini çok sevdim. Ailem de artık bu duruma alıştı, her zaman saygıyla karşıladılar" dedi.

"Bu tarzı yaşatanlar mert ve hürmetli insanlardır"

Taşıdığı tarzın sadece bir kıyafet kombininden ibaret olmadığını, eski Türk sinemasındaki o naif, saygılı ve mert insan zincirinin bir halkası olduğunu belirten Gündüz, "Bu tarzda kalan insanlar genelde terbiyeli, örf ve adetlerine bağlı, ailesine düşkün, hürmetli ve mert insanlar oluyor. O dönem Türk sinemasında da hep bunu görürdük. Temiz, saygılı, ailesine ve sevdiklerine değer veren insanlar vardı. Biz de o yüzden bu şekilde kaldık. İnşallah böyle de devam edecek. Orhan Baba'nın şarkılarının hepsi birbirinden değerli; garibana, öksüze, yetime, sevene, anneye, herkese hitap etmiş. Bazen oturup düşünüyorum, 'Baba sen bu müziği nasıl yaptın?' diyorum. Mesela 1970'lerde yaptığı 'Bilemezsin Ki' şarkısı çok büyük bir eser" ifadelerini kullandı. - ERZURUM