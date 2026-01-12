Usta şair Orhan Veli Kanık, Osmangazi\'de anıldı

Türk şiirinin usta ismi Orhan Veli Kanık'ın hayatı, şiirleri ve Türk edebiyatına kazandırdığı yenilikler, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatral şiir akşamı sanatseverlerle buluştu.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Şiirleriyle Orhan Veli Kanık" adlı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 20 kişilik amatör şair ve yazardan oluşan grubun sahne aldığı tiyatral şiir akşamında, Orhan Veli'nin kısa ama derin izler bırakan yaşamından kesitler tiyatral bir kurguyla izleyiciye sunuldu. Gecede şairin İstanbul sevgisi, aşka bakışı ve edebiyat anlayışı sahne performanslarıyla harmanlanırken, izleyiciler canlandırmaları adeta alkış yağmuruna tuttu.

"Konseptin Dışına Çıkarak Şiir Tiyatrosu Düzenledik"

İçerisinde tamamen Orhan Veli Kanık'ın şiirleri olan tiyatral bir gösteri hazırladıklarını ifade eden Halk Şairi ve Yazar Hatice Türkmen Yurtseven, "Orhan Veli Kanık'ı anmak için bir araya geldik. Bugüne kadar yapılan konseptin dışına çıkarak şiir tiyatrosu düzenledik. İçerisinde tamamen Orhan Veli Kanık'ın şiirleri olan tiyatral bir gösteri hazırladık. 20 kişilik bir gurubumuz var. Hepsini yürekten kutluyorum. Bize bu imkanları sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tiyatral etkinlik, Orhan Veli'nin "Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti" şiiri eşliğinde toplu fotoğraf çekimi ve sertifika töreniyle sona erdi. - BURSA