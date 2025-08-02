Orhaneli Belediyesi Yangınla Mücadelede Dayanışma Gösterdi

Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında meydana gelen orman yangınına yalnızca alevlerle değil, dayanışma ruhuyla da müdahale edildi.

Orhaneli Belediyesi, yangınla mücadele sürecinde sadece söndürme çalışmalarıyla değil, insani yardım ve lojistik destekle de sahadaydı. Yangının başladığı ilk andan itibaren ekiplerini seferber eden belediye, vatandaşların ulaştırdığı erzak, gıda, kıyafet, ilk yardım malzemesi gibi yardım kalemlerinin toplanmasını ve bölgeye ulaştırılmasını koordineli bir şekilde sağladı.

Günler boyunca belediyenin soğuk hava deposunda muhafaza edilen malzemeler, ihtiyaç önceliğine göre yangın bölgesine ve vatandaşlara ulaştırıldı. Ayrıca yangının etkilediği alanlarda çöp ve atık temizliği ekiplerce titizlikle gerçekleştirildi. Bölgeye dışardan gelen gönüllülerin bıraktığı atıkların hızlıca toplanması, yeni bir çevre felaketinin önlenmesine katkı sağladı.

Orhaneli Belediyesi, personel desteğiyle de sürece aktif katkı sundu. Hem teknik hem insani anlamda tüm kaynaklarını seferber eden belediye yetkilileri, "Bu zor günleri birlik ve beraberlikle aşacağız.

Doğamıza, ormanımıza, insanımıza sahip çıkmak en temel görevimizdir" ifadelerini kullandı. - BURSA