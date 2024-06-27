Orhaneli Kamp ve Karavan Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Orhaneli Kamp ve Karavan Festivali

Orhaneli Kamp ve Karavan Festivali

Orhaneli, 11-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında kamp ve karavan tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Festivalde Sadağı Kanyonu gezileri, rafting gibi etkinlikler ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Kamp alanları ve gıda noktaları da festivalde yer alacak.

27.06.2024 11:43  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhaneli, 11- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında kamp ve karavan tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Can Karavan ve Orhaneli Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan Kamp ve Karavan Festivali, Orhaneli Karagöz Mesire Alanı'nda gerçekleşecek.

Festival boyunca Sadağı Kanyonu gezileri ve rafting gibi etkinliklerin yanı sıra çeşitli yarışmalar da düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından kamp ve karavan severler, bu festivalde bir araya gelerek keyifli vakit geçirecekler.

Festival alanında kendi çadırlarıyla konaklamak isteyen ziyaretçiler için kamp alanları oluşturulacak. Ayrıca, festivale katılan misafirler, kendi imkanlarıyla gıda ihtiyaçlarını festival alanında bulunan gıda noktalarından karşılayabilecekler.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır "Orhaneli olarak doğanın güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi 11-15 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Kamp ve Karavan Festivali'ne davet ediyorum. Bu festivalde Sadağı Kanyonu gezileri, rafting gibi doğa aktiviteleri ile birlikte çeşitli yarışmalar sunulacak.

Kendi çadırlarıyla konaklayacak misafirlerimiz için kamp alanları olacak ve festival boyunca gıda ihtiyaçlarını kendi imkanları doğrultusunda karşılayabilecekleri alanlar oluşturduk. Orhaneli Karagöz Mesire Alanı'nda gerçekleşecek bu etkinlik, kamp ve karavan tutkunları için muhteşem bir buluşma noktası olacak. Hepinizi Orhaneli'deki Kamp ve Karavan festivalimize bekliyoruz" dedi - BURSA

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Orhaneli, Festival, Doğa, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orhaneli Kamp ve Karavan Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:36:03. #1.13#
SON DAKİKA: Orhaneli Kamp ve Karavan Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement