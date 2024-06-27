Orhaneli Kamp ve Karavan Festivali

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Orhaneli, 11- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında kamp ve karavan tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Can Karavan ve Orhaneli Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan Kamp ve Karavan Festivali, Orhaneli Karagöz Mesire Alanı'nda gerçekleşecek.

Festival boyunca Sadağı Kanyonu gezileri ve rafting gibi etkinliklerin yanı sıra çeşitli yarışmalar da düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından kamp ve karavan severler, bu festivalde bir araya gelerek keyifli vakit geçirecekler.

Festival alanında kendi çadırlarıyla konaklamak isteyen ziyaretçiler için kamp alanları oluşturulacak. Ayrıca, festivale katılan misafirler, kendi imkanlarıyla gıda ihtiyaçlarını festival alanında bulunan gıda noktalarından karşılayabilecekler.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır "Orhaneli olarak doğanın güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi 11-15 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Kamp ve Karavan Festivali'ne davet ediyorum. Bu festivalde Sadağı Kanyonu gezileri, rafting gibi doğa aktiviteleri ile birlikte çeşitli yarışmalar sunulacak.

Kendi çadırlarıyla konaklayacak misafirlerimiz için kamp alanları olacak ve festival boyunca gıda ihtiyaçlarını kendi imkanları doğrultusunda karşılayabilecekleri alanlar oluşturduk. Orhaneli Karagöz Mesire Alanı'nda gerçekleşecek bu etkinlik, kamp ve karavan tutkunları için muhteşem bir buluşma noktası olacak. Hepinizi Orhaneli'deki Kamp ve Karavan festivalimize bekliyoruz" dedi - BURSA