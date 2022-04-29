Orman Bölge Müdürlüğüne alınacak geçici işçiler kura ile belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Orman Bölge Müdürlüğüne alınacak geçici işçiler kura ile belirlendi

29.04.2022 10:41
Orman Bölge Müdürlüğüne alınacak geçici işçiler kura ile belirlendi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işletme müdürlüklerinde çalışmak üzere alınacak olan 188 geçici işçi için kura çekimi yapıldığı bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işletme müdürlüklerinde çalışmak üzere alınacak olan 188 geçici işçi için kura çekimi yapıldığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan başvurulardan talep edilen kontenjanlara göre yazılı mevzuat gereğince belirlenmesi gereken aday sayısı Kuyuluk Orman Deposunda noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Kura çekimine Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Personel Müdürü Mustafa Öcal, Mersin Orman İşletme Müdürü Adnan Zorlukan Aber, müdür yardımcıları, şefler ve Mersin 6. Noter Katibi katıldı.

Noter kurasından çıkan asil ve yedek adayların Bölge Müdürlüğünün web sayfasında 29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında duyurulacağı kaydedildi. - MERSİN

YORUMLAR
500
CHP'li Ağbaba'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması CHP'li Ağbaba'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması Mersin Ticaret Borsası Mersin Ticaret Borsası

Kuyuluk, Mersin, Noter, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Orman Bölge Müdürlüğüne alınacak geçici işçiler kura ile belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:38 Kavala kararını eleştirdiği için eşi valilikten alınan AK Partili Hüseyin Kocabıyık: Aynı yerdeyim, dava hukuksuz!
10:31 Akşener, tahliye edilen İYİ Partili Alp Emeç ile görüntülü konuştu! O anları "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" notuyla paylaştı
10:26 Zelenski o anları ilk kez anlattı: Rus ordusu savaşın ilk saatlerinde beni öldürmeye çok yaklaştı
10:24 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem hazırlığında olan teröristlere dev operasyon! Yunanistan'a kaçacaklardı
10:11 Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 75,1 arttı: 8 milyar 169 milyon dolar
10:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların tavaf ettiği anlar! Etten duvar örüldü
10:04 Rusya, Ukrayna'da Afganistan'dan daha çok asker kaybetti: Telefon dinlemeleri gerçek sayıyı ortaya çıkardı
10:01 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler yaşandı? Züleyha aldığı telefonla neyi öğrendi?
09:59 Hülya Avşar'dan 3 yıl sonra 'Sen Aşk Mısın?' şarkısı
09:59 Cenaze başında yumruk yumruğa kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 10:48:35. #1.11#
SON DAKİKA: Orman Bölge Müdürlüğüne alınacak geçici işçiler kura ile belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement