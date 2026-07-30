Orman Bölge Müdürü'nden Sarıkamış'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orman Bölge Müdürü'nden Sarıkamış'a Ziyaret

Orman Bölge Müdürü\'nden Sarıkamış\'a Ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek 2026 yılı işletme ve pazarlama faaliyetlerini değerlendirdi. Toplantıda 2027 yılı üretim planlamaları ve satış hedefleri de ele alındı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Bölge Müdür Yardımcısı ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü'nün eşliğinde Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen ormancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Sarıkamış Orman İşletme Müdürü ve teknik personelle bir araya gelen Bölge Müdürü Karakurt, işletme bünyesinde sürdürülen üretim, satış ve pazarlama çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Toplantıda, 2026 yılı işletme ve pazarlama programı kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler detaylı şekilde değerlendirilirken, yıl sonu hedeflerine ulaşma noktasındaki çalışmalar da masaya yatırıldı.

Toplantıda özellikle üretim süreçleri, orman emvallerinin satış performansı, pazarlama faaliyetleri ve sahada yürütülen çalışmaların mevcut durumu ele alındı. Teknik ekip tarafından yapılan sunumlarda program kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların son durumu aktarılırken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de değerlendirildi.

Öte yandan toplantının önemli gündem maddelerinden birini de 2027 yılı hazırlıkları oluşturdu. Yeni dönem üretim planlamaları, damga programları, satış stratejileri ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin hazırlık süreçleri ayrıntılı şekilde görüşülerek, önümüzdeki yıl uygulanacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Saha incelemeleri sırasında ormancılık faaliyetlerinin etkinliği, kaynakların verimli kullanılması ve üretim süreçlerinin planlanan takvim doğrultusunda yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bölge Müdürü Serkan Karakurt, çalışmaların belirlenen hedefler doğrultusunda disiplinli ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyaretin sonunda Karakurt, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 2026 yılı hedeflerinin eksiksiz tamamlanması ve 2027 yılı hazırlıklarının titizlikle yürütülmesi yönünde talimatlarda bulundu. Bölge Müdürü Karakurt, Sarıkamış Orman İşletme Müdürü ile teknik ekibe çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyerek ziyaretini tamamladı.

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Erzurum, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orman Bölge Müdürü'nden Sarıkamış'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat’ta görüntülendi Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat'ta görüntülendi
Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı
Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor
Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

10:05
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı Dehşet anları kamerada
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:21
Osimhen’in peşini bırakmıyorlar Manchester United’dan yeni hamle
Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle
09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
09:01
MasterChef Eren Kaşıkçı’nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı Son anları yürek burktu
MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 10:21:07. #7.13#
SON DAKİKA: Orman Bölge Müdürü'nden Sarıkamış'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.