Orman yangına destek için gelen helikopter zorunlu iniş yaptı

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Orman yangına destek için gelen ve zorunlu iniş yapan helikopter görev yerine döndü

Sabah saatlerinde yakıt ikmali yapılan Antalya helikopteri, Çal ilçesinden ayrıldı

DENİZLİ - Antalya'dan Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangına destek için gelen ve yakıtı bitince Çal'a zorunlu iniş yapan helikopter, yakıt ikmalinin yapılmasının ardından görev yerine geri döndü.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Somak ile Karabedirler mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli'de konuşlu yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahaleye daha sonra Antalya'dan desteğe gelen ikinci helikopter de katıldı. Her iki helikopter de havanın kararmasına kadar defalarca sorti yaparak yangının büyümesini önledi.

8 hektar ormanlık alana zarar veren alevlere son ana kadar müdahale eden Antalya'dan gelen helikopter, yangının kontrol altına alındığı dakikalarda yakıt yetersizliği nedeniyle Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Kültürel Miras Listesi'ndeki Aşağıseyit Sudan Koyun Geçirme Festivali'nin yapıldığı alana zorunlu iniş yaptı. Helikopterin zorunlu inişi mahallede kısa süreliğine paniğe neden olsa da, gerçeği öğrenen köylü vatandaşlar helikopterle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zorunlu iniş yapmasının ardından geceyi Çal'da geçiren helikoptere, günün ağarmasıyla birlikte yakıt ikmali yapıldı. Yeniden havalanan yangın söndüre helikopteri, görev yeri olan Antalya'ya doğru yola çıktı.