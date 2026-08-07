Orman Yangınlarının Sessiz Tanıkları

Türkiye'nin birçok noktasında insan yaşamını olduğu kadar tabiattaki tüm canlıları tehdit eden orman yangınlarında objektiflere ilginç görüntüler de yansıyor. Orman yangınlarını sessiz tanıkları, doğal yaşamın gerçek sahipleri olan canlılar alevlerin tehdit ettiği yuvalarından can havliyle kaçış anları objektiflere yansıdı.

Aydın'ın Çine ilçesi, Kavşıt Mahallesindeki orman yangınında objektiflere ilk defa bir tavşanın alevlerin tehdit ettiği bölgeden orman ekipleri ile birlikte kaçış anı görüntülenirken, kaplumbağanın can derdine düştüğü ve yangından sağ kurtulan bir buzağının yanık sahadaki küllerin arasında yorgun gözlerle çevresine baktığı o anlar Muğla orman Bölge Müdürlüğü basın bürosu ekipleri tarafından görüntülendi.

Alevlerin tehdit ettiği anlarda yangın ekipleri ile tavşan da yaşam alanını terk etti

Orman Bölge Müdürlüğü Basın Bürosu ekiplerince kaydedilen görüntülerde, alevlerin arasında kalan bir tavşanın can havliyle kaçışı ve yaklaşan yangını hissederek bulunduğu bölgeden uzaklaşmaya çalışan bir kaplumbağanın çabası objektiflere yansıdı.

Küllerin arasında yaşam

Yangının ardından ortaya çıkan bir başka görüntü ise yürekleri burktu. Ağaçların gölgesinde yaşamını sürdüren ve yangından sağ kurtulan bir buzağının, küle dönen arazide çevresine hüzünle bakması duygusal anlara neden oldu.

Orman yangınının ardından kaydedilen bu görüntüler, alevlerin yalnızca orman örtüsünü değil, bölgede yaşayan yaban hayatını ve diğer canlıları da derinden etkilediğini bir kez daha ortaya koydu.