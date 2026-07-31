Orman Zararlılarıyla Mücadele İçin Sinop'ta Ziyaret - Son Dakika
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Orman Zararlılarıyla Mücadele İçin Sinop'ta Ziyaret

Orman Zararlılarıyla Mücadele İçin Sinop\'ta Ziyaret
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OGM Daire Başkanı Kızılkaya, Sinop'ta biyolojik mücadele çalışmalarını inceledi ve değerlendirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanı Sabri Kızılkaya, orman sağlığının korunması ve biyolojik mücadelenin yerinde incelenmesi amacıyla Sinop'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Orman ekosistem dengesinin sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi hedeflenen çalışmalar kapsamında kente gelen Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanı Sabri Kızılkaya, Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Daire Başkanı Kızılkaya'ya, OZM Daire Başkan Yardımcısı Serkan Gülenay ve OZM Şube Müdürü Akın Emin eşlik etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, bölge genelinde orman zararlılarıyla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler, biyolojik mücadele çalışmaları ve geleceğe yönelik stratejik uygulamalar masaya yatırıldı.

Biyolojik mücadele laboratuvarı incelendi

Makam ziyaretinin ardından heyet, Sinop Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarında incelemelerde bulundu. Bölge Müdür Yardımcısı Barış Tamer Kilis ile OZM Şube Müdürü Hüseyin Altınel'in de yer aldığı saha programında, laboratuvarda yürütülen üretim süreçleri, faydalı böcek yetiştiriciliği ve biyolojik mücadele teknikleri hakkında teknik personelden detaylı bilgi alındı.

"Biyolojik mücadele çevre dostu ormancılığın temelidir"

Laboratuvardaki bilimsel çalışmaları yerinde değerlendiren Daire Başkanı Sabri Kızılkaya, orman zararlılarıyla etkin mücadelenin önemine vurgu yaptı. Biyolojik mücadelenin doğal dengeyi koruyan en kritik unsur olduğunu belirten Kızılkaya, "Laboratuvarlarımızda yürütülen bilimsel çalışmalar, sahadaki uygulamalarla birleştiğinde orman ekosistemlerimizi tehdit eden zararlılara karşı çok daha güçlü ve etkin bir koruma kalkanı oluşturuyor. Amacımız çevre dostu ve sürdürülebilir ormancılık ilkeleriyle orman varlığımızı geleceğe taşımaktır" dedi.

Ormanların sağlığını korumak ve gelecek nesillere daha güçlü ormanlar devretmek amacıyla yürütülen bilimsel çalışmaların kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Sinop, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orman Zararlılarıyla Mücadele İçin Sinop'ta Ziyaret - Son Dakika

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