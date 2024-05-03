Ormanlık alandan poşet poşet çöp çıktı - Son Dakika
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Yerel

Ormanlık alandan poşet poşet çöp çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyü'ndeki ormanlık alandan poşet poşet çöp çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için 81 ilde aynı anda başlattığı 'Orman Benim' etkinliği Osmaneli İlçesi Balçıkhisar Köy yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda gerçekleşti.

03.05.2024 18:41  Güncelleme: 18:45
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Ormanlık alandan poşet poşet çöp çıktı

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyü'ndeki ormanlık alandan poşet poşet çöp çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için 81 ilde aynı anda başlattığı 'Orman Benim' etkinliği Osmaneli İlçesi Balçıkhisar Köy yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda gerçekleşti. Etkinliğe Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Balçıkhisar Köy Muhtarı Fikret Yıldız, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan orman yangınları ile mücadele çalışmalarında öncelik, yangın öncesi önleyici tedbirler almak için İlçe protokolü ve öğrenciler tarafından ormanlık alandaki yangına sebep verecek maddeler temizlendi. Ayrıca etkinlikte orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında, tarım arazileri ve yerleşim yerleri kenarlarındaki ormanlarda yanıcı maddenin azaltılması, çöplerin temizlenmesi, orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlamakta olduğu hedeflendi. Osmaneli İlçesi Balçıkhisar köy yolu üzerinde bulunan ormanın içerisindeki çöpleri ve dalları temizleyerek yanıcı madde miktarını azaltıldı.

"Böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok teşekkür ederiz"

Etkinlik için gelen öğrencilerden Caner Özdemir "Bugün burada Orman Bakanlığının düzenlemiş olduğu etkinlikte Ormanda bulunan yanıcı maddeleri ve kirli atıkları temizlemek için arkadaşlarımız ile burada bulunmaktayız. Böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok teşekkür ederiz" dedi.

"Ormanları temiz tutmak ve olası orman yangınlarını engellemek adına öğrencilerimiz ile bir araya gelip ormanlarımızı temizlemek istedik"

Etkinlik sonunda konuşan Belediye Başkanı Bekir Torun "Bugün burada Orman Genel Müdürlüğümüzün tasarladığı ve programladığı Orman benim projesi için toplanmış bulunuyoruz. Gençlerle birlikteyiz hepsi cıvıl cıvıl çok güzel bir an onlarla birlikte vakit geçirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün buradaki amacımız bir farkındalık oluşturmak, ormanları temiz tutmak ve olası orman yangınlarını engellemek adına öğrencilerimiz ile bir araya gelip ormanlarımızı temizlemek istedik. İnşallah burada gençler ile başlattığımız bu faaliyet Osmaneli ye ve hatta tüm Türkiye'ye örnek olur. Ormanlarımızı daha temiz ve daha güvenli tutmak adına inşallah hep beraber hareket edebiliriz tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ormanlık alandan poşet poşet çöp çıktı - Son Dakika

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