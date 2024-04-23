Ormanya'da Çocuk Bayramı: Bilim Şovları ve Renkli Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ormanya'da Çocuk Bayramı: Bilim Şovları ve Renkli Etkinlikler

Ormanya\'da Çocuk Bayramı: Bilim Şovları ve Renkli Etkinlikler

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da çocuk bayramı dolayısıyla minikler bilim şovlarıyla eğlenirken 35 atölyede de renkli etkinliklere katılıyor.

23.04.2024 09:17  Güncelleme: 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da çocuk bayramı dolayısıyla minikler bilim şovlarıyla eğlenirken 35 atölyede de renkli etkinliklere katılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ormanya'da düzenlediği "Bi Dünya Eğlence" ilk gününde birbirinden renkli anlara sahne oldu. Gün boyu 35 atölyede etkinlikler devam ederken, ilk sahne etkinliği saat 14.00'de küçük sahnedeki bilim şov ile başladı. Bilim Merkezi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında basınç deneyleri gibi interaktif deneyler gerçekleştirildi. Çocuklar bu sayede eğlenerek bilimin keyifli dünyasını keşfetmeyi yaşadı. Aynı saatler arasında Orman Kütüphanesi ilk yazar konuğunu ağırlamaya başladı. Sevilen yazar Ayşegül Dede kendisinin kaleme aldığı masalları anlattı. Saatler 15.00'i gösterdiğinde alanın en renkli mekanlarından biri olan büyük sahnede Kaptan Pengu Müzikali başladı. Çocuklar TV'den severek izledikleri Kaptan Pengu'yu keyifle ve canlı performansla izleme olanağı buldu. Orman Kütüphanesi'nin ilk gün etkinlikleri kapsamındaki ikinci konuğu çocukların çok sevdiği Sertaç Abi oldu. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Sertaç Güngör, söyleşisinde özellikle dijital medyanın olumsuzlukları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

35 atölyede gün boyu etkinlikler devam etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde kurulan Somut Olmayan Kültür Mirası'nda (SOKÜM) eğitim alan kültür aktarıcıları da alanda çocuklarla buluştu. SOKÜM atölyesinde bilmeceler ve tekerlemeler eşliğinde birbirinden farklı çocuk oyunları oynandı. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan gibi Türk dünyasına ait oyunlardan örneklerle tanışan minikler, eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Halk bilimciler; düyme düyme oyunu, "yaglıga tovusmak" (yazmaya zıplamak), aşık oyunu gibi Türk kültürünün geçmişten günümüze gelen mirasın izlerini Kocaeli'ye getirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çocuk, Kültür, Etkinlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ormanya'da Çocuk Bayramı: Bilim Şovları ve Renkli Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
08:51 ’Istakoz’ ve ’Rolex’ tartışmalarının ardından AK Parti’den vekillere uyarı 'Istakoz' ve 'Rolex' tartışmalarının ardından AK Parti'den vekillere uyarı
08:23 Meclis’te söz çocukların Kurtulmuş’un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu
08:14 Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü
10:28 Nefes nefese şampiyonluk yarışı İşte Süper Lig’de kalan maçlar Nefes nefese şampiyonluk yarışı! İşte Süper Lig'de kalan maçlar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
10:05 Herkes Bülent Uygun’un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor Herkes Bülent Uygun'un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
09:11 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular, Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular, Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti
08:47 İşte TBMM arşivlerinden çıkan ilk 23 Nisan kutlamalarına ait fotoğraflar İşte TBMM arşivlerinden çıkan ilk 23 Nisan kutlamalarına ait fotoğraflar
08:27 Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor
08:04 Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi El ele görüntülendiler Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler
07:37 Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz boşanıyor Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz boşanıyor
23:40 İsmail Kartal’dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz İsmail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 10:51:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ormanya'da Çocuk Bayramı: Bilim Şovları ve Renkli Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement