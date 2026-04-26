Ormanya\'da doğan yavru deve için renkli kutlama

Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen ve sağlık durumu iyi olan yavru deve için görevliler tarafından yeşil balonlarla renkli bir kutlama yapıldı. Yavru deve ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, yetkililer sevimli hayvana isim bulmak için vatandaşlardan öneri bekliyor.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Ormanya'daki deve ailesine yeni bir üye katıldı. Veteriner hekimler gözetiminde sorunsuz gerçekleşen doğumun ardından anne ve yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Park görevlileri, sağlıklı şekilde dünyaya gözlerini açan minik misafir için yeşil balonlarla sembolik kutlama organizasyonu düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan anlar, parkta sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturdu. Doğumun ardından anne ve yavrunun gelişim sürecinin veteriner hekimler tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı olan sevimli yavrunun ismi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin resmi Instagram hesabı üzerinden vatandaşların önerileriyle belirlenecek. - KOCAELİ