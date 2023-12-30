 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, personellerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, personellerin yeni yılını kutladı

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca Belediyesi'nde görev yapan personellerin yeni yılını kutladı. Başkan Uzundemir, 2024 yılının tüm insanlığa, ülkemize sağlık, sıhhat, bolluk ve bereket getirmesini temenni etti.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, personellerin yeni yılını kutladı
30.12.2023 - 14:57,
Abone Ol

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Ortaca Belediyesi'nde görev yapan personellerin yeni yılını kutladı. Başkan Uzundemir "Ortacalı Hemşerilerime, tüm insanlığa, ülkemize, sağlık, sıhhat, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. 2024'ü; şükürle, tevekkülle ve umutla selamlıyorum" dedi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Ortaca Belediyesi personellerini çalışma alanlarında ziyaret etti. Ziyaret esnasında personellerin yeni yılını kutlayan Başkan Alim Uzundemir, "Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle 2023 yılını geride bıraktık. Bu süreçte tüm mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Girmemize sayılı günler kalan 2024 yılının; başta tüm belediye personel arkadaşlarıma, hep hizmet için koştuğum siz değerli Ortacalı Hemşerilerime, tüm insanlığa, ülkemize, sağlık, sıhhat, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. 2024'ü; şükürle, tevekkülle ve umutla selamlıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ortaca Belediyesi, Alim Uzundemir, Ortaca, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, personellerin yeni yılını kutladı - Son Dakika


15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44
Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28
Fransa başka ülkelerden imam almayacak Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25
İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:25
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:13
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52
Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası

Son Dakika
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25 Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:25 İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:13 İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52 Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 15:30:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, personellerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement