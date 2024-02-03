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Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerde bozuk olan yolların tadilatı ve bakım onarımları yapılıyor.

03.02.2024 14:57  Güncelleme: 15:00
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Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerde bozuk olan yolların tadilatı ve bakım onarımları yapılıyor.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde devam eden yol bakım, düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında Güzelyurt Mahallesi Manolya Sokak, 1718. Sokak, 1717. Sokak, 1721. Sokak, 1723. Sokak, Gökmenler Sokak, 1719. Sokak, 1728. Sokak, 1720. Sokak, 1730. Sokak, Dereköy Mahallesi 59. Sokak, Eskiköy Mahallesi Bayar Sokak, Çaylı Mahallesi 415. Sokak, Tepearası Mahallesi Çiftlik Yolu, Kemaliye Mahallesi 1008. Sokak, Dalyan Mahallesi Pazaryeri Sokak, Eskiköy Mahallesi Topraklı Yolu ve Karaburun Mahallesi 2. Sokak'ta çalışma gerçekleştiriliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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