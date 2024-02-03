Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerde bozuk olan yolların tadilatı ve bakım onarımları yapılıyor.
Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde devam eden yol bakım, düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında Güzelyurt Mahallesi Manolya Sokak, 1718. Sokak, 1717. Sokak, 1721. Sokak, 1723. Sokak, Gökmenler Sokak, 1719. Sokak, 1728. Sokak, 1720. Sokak, 1730. Sokak, Dereköy Mahallesi 59. Sokak, Eskiköy Mahallesi Bayar Sokak, Çaylı Mahallesi 415. Sokak, Tepearası Mahallesi Çiftlik Yolu, Kemaliye Mahallesi 1008. Sokak, Dalyan Mahallesi Pazaryeri Sokak, Eskiköy Mahallesi Topraklı Yolu ve Karaburun Mahallesi 2. Sokak'ta çalışma gerçekleştiriliyor. - MUĞLA
Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, 'Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim olacağını söyledi. Kendisine devam etmesi yönünde teveccüh gösterenlere teşekkür eden Koç, bu kararının Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inandığının altını çizdi.
Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla girecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçti. Birbirine benzemeyen ağabey ve kardeşi gören birçok kullanıcı ise "Bu nasıl bir gen aktarımı hiç benzemiyorlar" yorumunu yaptı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan peş peşe uyarı geldi. Uzmanlar, Hakkari depremi sonrası aynı bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uşurlandı. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu anda ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz'' dedi.
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