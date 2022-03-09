Ortaca'da öğrenciler sektörle buluştu - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen "Turizm Sektörü-Öğrenci Buluşmaları" fuarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

MSKÜ Ortaca Meslek Yüksek Okulu bünyesinde sekizincisi düzenlenen turizm sektörü ve öğrenci buluşmalarına Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği (GEMAD) ve bölgeden 25 turizm işletmesi katıldı.

Turizm İstihdam Fuarına, Yüksekokulun kendi öğrencilerinin yanı sıra, Köyceğiz Meslek Yüksekokulu, Dalaman Meslek Yüksekokulu, Dalyan Halidun Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri de katıldı.

600'ün üzerinde öğrenci katılımcı firmalarla staj ve çalışma görüşmesi yaptı. Firma yetkilileri ile bire bir görüşen öğrenciler çalışmak istedikleri firmaların stantlarında form doldurdu.

Staj yapmak veya çalışmak isteyen öğrencilere istihdam sağlamanın önemine dikkati çeken Ortaca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Umut Avcı, fuarla birlikte öğrencilerin sektör temsilcilerini kolaylıkla tanıma imkanı bulduklarını söyledi.

Prof. Dr. Umut Avcı, Ortaca ve çevre okullardan yaklaşık 600 öğrencinin fuara katıldığını, öğrencilerin Fethiye'den, Bodrum'a kadar çok sayıda işletme ile staj ve iş olanakları için verimli görüşme yaptıklarını belirtti.

Fuara katılan işletmeler ise, öğrencilerin fuara gösterdiği ilgiden memnun olduklarını, bu tür etkinlikler kanalıyla öğrencilerin sektöre erişiminin kolay hale geldiğini belirttiler.

Fuar sonrasında işletme yönetici ve temsilcileri ile Yüksekokulda gerçekleştirilen toplantıda gelecek yıllarda yapılacak olan etkinlikler ve sektörün turizm eğitimi veren okullardan beklentileri konusunda toplantı yapıldı.

Toplantı sonunda, sektör yöneticilerinin bir rol model olarak derslere katılmalarının ve öğrencilerin de ders kapsamında işletmeleri ziyaret etmelerinin sektöre adaptasyonları açısından faydalı olacağı üzerinde fikir birliğine varıldı. - MUĞLA