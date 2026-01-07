Ortaca'da otobüs terminalinin taşınacağı iddiasına tepki gösterdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ortaca'da otobüs terminalinin taşınacağı iddiasına tepki gösterdiler

Ortaca\'da otobüs terminalinin taşınacağı iddiasına tepki gösterdiler
07.01.2026 11:08  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde belediyeye ait otobüs terminalinin Dalaman'a taşınacağı iddiaları, şoför esnafını ayağa kaldırdı. Esnaf, taşıma kararının kendilerine danışılmadan gündeme gelmesine itiraz ederek, mevcut terminalde iyileştirme yapılmasını istedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde belediyeye ait otobüs terminalinin Dalaman'a taşınacağı iddiaları, şoför esnafını ayağa kaldırdı.

Söz konusu nakil konusunun Ortaca Belediyesi aylık encümen toplantısında görüşüleceği bilgisinin duyulmasının ardından, terminal esnafları toplantının yapıldığı bina önünde toplanarak karara tepki gösterdi.

Terminalin Ortaca'dan Dalaman'a taşınmasının hem esnafı hem de ilçe halkını mağdur edeceğini belirten şoförler, kararın kendilerine danışılmadan gündeme gelmesine itiraz etti. Esnaf, muhtemel taşınmanın ekonomik kayıplara yol açacağını, Ortaca'nın ulaşım merkezi olma özelliğini zayıflatacağını ve yolcular açısından da ciddi erişim sorunları doğuracağını dile getirdi.

Toplanan kalabalık, sürecin şeffaf yürütülmesini, meslek odaları ve esnaf temsilcilerinin görüşleri alınmadan adım atılmamasını talep etti. Şoför esnafı, terminalin mevcut yerinde iyileştirme yapılmasının Ortaca için daha doğru bir çözüm olacağını savundu.

Encümen toplantısından çıkacak kararın ilçenin geleceğini doğrudan etkileyeceğini vurgulayan esnaf, yetkililerden geri adım atılmasını ve konunun tüm paydaşlarla birlikte yeniden değerlendirilmesini istedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Dalaman, Ekonomi, Ulaşım, Ortaca, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ortaca'da otobüs terminalinin taşınacağı iddiasına tepki gösterdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır

12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:00:16. #7.11#
SON DAKİKA: Ortaca'da otobüs terminalinin taşınacağı iddiasına tepki gösterdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.