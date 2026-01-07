Ortaca\'da otobüs terminalinin taşınacağı iddiasına tepki gösterdiler

Muğla'nın Ortaca ilçesinde belediyeye ait otobüs terminalinin Dalaman'a taşınacağı iddiaları, şoför esnafını ayağa kaldırdı.

Söz konusu nakil konusunun Ortaca Belediyesi aylık encümen toplantısında görüşüleceği bilgisinin duyulmasının ardından, terminal esnafları toplantının yapıldığı bina önünde toplanarak karara tepki gösterdi.

Terminalin Ortaca'dan Dalaman'a taşınmasının hem esnafı hem de ilçe halkını mağdur edeceğini belirten şoförler, kararın kendilerine danışılmadan gündeme gelmesine itiraz etti. Esnaf, muhtemel taşınmanın ekonomik kayıplara yol açacağını, Ortaca'nın ulaşım merkezi olma özelliğini zayıflatacağını ve yolcular açısından da ciddi erişim sorunları doğuracağını dile getirdi.

Toplanan kalabalık, sürecin şeffaf yürütülmesini, meslek odaları ve esnaf temsilcilerinin görüşleri alınmadan adım atılmamasını talep etti. Şoför esnafı, terminalin mevcut yerinde iyileştirme yapılmasının Ortaca için daha doğru bir çözüm olacağını savundu.

Encümen toplantısından çıkacak kararın ilçenin geleceğini doğrudan etkileyeceğini vurgulayan esnaf, yetkililerden geri adım atılmasını ve konunun tüm paydaşlarla birlikte yeniden değerlendirilmesini istedi. - MUĞLA