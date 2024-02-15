Ortaca\'da Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Projesi

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Ortaca Kaymakamlığı tarafından ilçede yaşayan yeni doğan bebekler ve aileleri için "Hoş geldin Bebek" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yeni doğan bebekler ve aileleri ziyaret edilerek çeşitli hediyeler veriliyor ve ihtiyaçları karşılanıyor.

Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yeni doğan bebekler için "Hoş geldin Bebek Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında ilk ziyaret Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve ilgili kurum amirleri tarafından Yağız Fahri Aydın' bebeğin ailesine yapıldı.

Ziyaret esnasında ailenin ihtiyaçları kapsamında hediyeler verildi. Ayrıca yine Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından devam etmekte olan Vefa Projesi kapsamında ailenin evinin düzenlenmesi ve temizliği yapıldı. - MUĞLA