Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKE Projesi ile Bitkisel Üretimi Destekliyor

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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKE projesi ile bitkisel üretimi ve yerel tarımı destekleme çalışmalarına devam ediyor.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı faaliyetleri çerçevesinde hayata geçirdiği TAKE projesi ile zencefil ve zerdeçal üretimini destekleme çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında, yüzde 75 hibe desteği ile zerdeçal yumruları üreticilere teslim edildi. Teslimatın ardından, zerdeçalın çıkış sonrası yapraklarının fenolojik durumları ve güneş ışınlarından korunması amacıyla gölgelik filesi kontrolleri yapıldı. Bu çalışmalar, Ortaca'nın zencefil ve zerdeçal üretiminde merkez haline gelmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda, projenin '1963'ten Günümüze Ata Sebze Fideleri Toprakla Buluşuyor' alt projesi kapsamında teslim edilen sebze fidelerinin arazi kontrolleri de gerçekleştirildi. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerin sağlıklı üretim yapmalarını desteklemek amacı ile pikan cevizi bahçelerinde ise hastalık ve zararlı kontrollerini yaptı. Ek olarak, Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne CİMER üzerinden yapılan başvurular üzerine yerinde incelemeler ve tetkikler gerçekleştirilerek, çiftçilerin sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üretilmesi hedefleniyor. - MUĞLA