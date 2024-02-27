Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin ve narenciye bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolleri hakkında üreticileri bilgilendirdi

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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin ve narenciye bahçelerinde gerçekleştirilen hastalık ve zararlı kontrolleriyle ilgili üreticileri bilgilendirdi.

Zeytin ve narenciye bahçeleri, tarımın önemli bir parçasını oluştururken, bu alanlarda hastalık ve zararlı organizmaların kontrolü büyük önem taşıyor. Ortaca da zeytin üreticiliği yapan çiftçiler, kışlık bakım, zeytin fidan tırtılı zararlısı ve uç kurutan hastalığıyla mücadele konularında bilgilendirildi. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda üreticilere zeytin fidanlarının kışlık bakımı, sağlıklı ve güçlü bir büyüme dönemi için temel öneme sahip olduğu, kış aylarında, fidanların kök gelişimini desteklemek amacıyla yeterli sulamanın sağlanması gerektiği ve toprak nem düzeyinin kontrol edilmesi gerektiği konuları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, pikan cevizini yaygınlaştırma projesi kapsamında yapılan hastalık ve zararlı kontrolü sonuçlarıyla ilgili kışlık bakım ve gübreleme konularında da üreticilere bilgiler aktarıldı. - MUĞLA