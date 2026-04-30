Ortaca'da Otel Önünde Silahlı Saldırı: 2 Kadın Hayatını Kaybetti

30.04.2026 01:08  Güncelleme: 01:10
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otelin girişinde meydana gelen silahlı saldırıda Serap Yılmaz olay yerinde, yaralanan Hatice Yeysikan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Ecevit C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelin girişinde şüpheli Ecevit C., otel önünde bulunan Serap Yılmaz'a ateşli silahla ateş etti. Saldırı sonucunda Serap Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sırasında yaralanan Hatice Yeysikan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ortaca'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yeysikan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Olayın ardından kaçan şüpheli Ecevit C.'nin yakalanması için kolluk kuvvetleri tarafından çalışma başlatıldı.

Şüpheli C. hakkında, Muğla Asliye Ceza İlamat Masası tarafından "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

